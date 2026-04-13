Сийярто после поражения Орбана начал уничтожать документы, связанные с санкциями, - Мадьяр

Уходящий в отставку министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пытался уничтожить документы, связанные с санкциями Европейского Союза. Об этом заявил будущий премьер-министр Венгрии и победитель выборов Петер Мадьяр на пресс-конференции, пишет Bloomberg.

Ранее агентство сообщало, что Сийярто исчез из публичного пространства сразу после провала Виктора Орбана на выборах. Его не видели рядом с бывшим премьер-министром Венгрии, когда тот признавал поражение.

Как пишет 24.hu, во время своего выступления на пресс-конференции Мадьяр получил листок бумаги, о содержании которого он и сообщил журналистам.

Видео дня

"Я получил информацию, что многие полагали, будто министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто исчез, поскольку его не было видно во время выступления Виктора Орбана. Успокаиваю всех - Петер Сийярто жив-здоров: сегодня в 10 часов он появился в Министерстве иностранных дел, где на протяжении многих лет находились российские хакеры, в сопровождении Эстер Дьярмати. Сейчас они уничтожают документы, связанные с санкциями", - рассказал Мадьяр.

Также издание HVG опубликовало первый снимок Сийярто после поражения Орбана на выборах. Политика заметили возле здания Министерства иностранных дел и торговли Венгрии, когда он шел к своему микроавтобусу.

Кроме того, в Bloomberg отметили, что Орбан и его помощники также исчезли из поля зрения после поражения на выборах. В воскресенье вечером бывший премьер Венгрии выступил с короткой речью, в которой признал, что его партия "Фидес" потерпела "болезненное поражение", но с тех пор его страница в Facebook, обычно отличавшаяся высокой активностью, затихла.

Ранее в 444.hu обратили внимание на то, что уходящий в отставку глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто перестал появляться в публичном пространстве после поражения Виктора Орбана на выборах.

Журналисты отметили, что Сийярто отсутствовал рядом с Орбаном во время его публичного признания поражения – хотя рядом с премьером было практически все руководство партии "Фидес", а также многие члены правительства. Также последний опубликованный пост в Facebook от Сийярто был около 16 часов дня в воскресенье, 12 апреля.

