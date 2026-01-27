По его словам, такое отношение к России - большая ошибка.

Спикер Кремля Дмитрий Песков пожаловался, что есть страны, с которыми на протяжении веков в России наблюдается "дефицит дружеских чувств". Его цитируют российские СМИ.

В связи с этим он назвал Польшу и Прибалтику, которые, мол, почему-то "боятся Россию и демонизируют ее", что является "большой ошибкой".

"Взять, например, Польшу. С Польшей у нас действительно проблемы. С Прибалтикой у нас действительно проблемы. Они все время нас почему-то боятся, нас демонизируют. Все, кто приходит там к власти, начинают просто яростно ненавидеть Россию и россиян", - пожаловался Песков.

По его словам, такое отношение к России - большая ошибка.

"Потому что из российской культуры, из взаимодействия с Россией эти страны могли бы взять очень много для себя", - отметил пресс-секретарь российского диктатора.

Что власти Польши говорят о РФ

Как сообщал ранее УНИАН, недавно президент Польши Кароль Навроцкий заявлял, что Россия представляет угрозу для Европы, и ей необходимо противодействовать. По его словам, РФ продолжает запускать ракеты по Украине в то время, как некоторые страны предлагают вернуться к политике "перезагрузки" отношений с Москвой. По его словам, Россия является угрозой уже долгие годы, независимо от того, идет ли речь о стране времен Владимира Путина, царя или большевиков.

Также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объяснял, как заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. Он сказал, что это нужно делать в два этапа: сначала продемонстрировать силу, а уже потом вести диалог. Польский министр подчеркивал: руководство России должно понять, что его попытка возродить последнюю империю Европы обречена на провал.

