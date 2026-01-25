Сущность России осталась неизменной - она представляет угрозу для Европы, - Навроцкий

Президент Польши подчеркнул, что европейским странам нужно сотрудничать друг с другом.

Россия остается угрозой для Европы, которой необходимо противодействовать. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий во время общения с медиа по итогам встречи с лидерами Украины и Литвы Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой.

"Сущность России осталась неизменной - она по-прежнему представляет угрозу для Центральной и Восточной Европы", - сказал он.

Навроцкий отметил, что РФ продолжает запускать ракеты по Украине, в то время как некоторые страны предлагают вернуться к политике "перезагрузки" отношений с Москвой. По его словам, Россия является угрозой уже долгие годы, независимо от того, идет ли речь о стране времен Владимира Путина, царя или большевиков.

Кроме того, президент Польши подчеркнул, что европейским странам нужно сотрудничать друг с другом. По его словам, Польша уделяет этому значительное внимание.

Европа выделила деньги для суда над Путиным - что известно

Ранее верховная представительница Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас сообщила, что блок выделил определенный транш финансирования на создание Специального трибунала, который должен судить российское руководство за развязывание войны против Украины. По ее словам, на данный момент Евросоюз сумел собрать 10 миллионов евро.

"Лидеры России несут ответственность за эту войну, и они должны быть привлечены к ответственности. Безнаказанности быть не может", - подчеркнула Каллас.

