'ВСУ должны уйти из Донбасса': Песков озвучил ультиматум Путина перед переговорами

Он добавил, что Россия отправит на переговоры в ОАЭ рабочую группу, которая будет состоять только из представителей Минобороны.

Вооруженные силы Украины должны покинуть территорию Донбасса для прекращения войны. Это одно из условий подписания мирного соглашения, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии пропагандистскому "РИА-Новости".

"Украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны", - заявил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь Путина заявил, что Москва не хочет публично вдаваться в детали в рамках переговорного процесса по Украине, поскольку считает это нецелесообразным.

Рабочая группа России по безопасности на переговорах в ОАЭ будет состоять только из представителей Минобороны, добавил он. Вчера ночью они получили соответствующие инструкции от Путина.

Мирные переговоры - последние заявления Кремля

Как сообщал УНИАН, правитель России Владимир Путин поздно вечером в четверг провел встречу с тремя посланцами президента США Дональда Трампа для обсуждения возможного прекращения войны в Украине.

Как отметили в Кремле, встреча длилась около четырех часов и состоялась незадолго до полуночи по московскому времени. Переговоры назвали "содержательными, конструктивными и конфиденциальными".

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, во время разговора диктатор четко заявил: без решения территориального вопроса не может быть речи о долгосрочном урегулировании войны.

"Без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, не стоит рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования", – заявил Ушаков после переговоров.

