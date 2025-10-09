По словам главы МИД Польши, российский диктатор должен понять, что не может выйти из ситуации, которую создал 24 февраля 2022 года.

Существует поговорка, что каждая администрация США открывает для себя Россию заново. Почти каждый президент за последние десятилетия приходил в Белый дом, надеясь на новое начало, однако результат всегда был одинаковым: чем больше предлагали Москве, тем больше она требовала. Об этом пишет министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский для The New York Times.

"Рано утром 10 сентября более 20 беспилотников, запущенных из России, нарушили воздушное пространство Польши. Самолеты НАТО были подняты в воздух, чтобы сбить их. Эти беспилотники не сбились с курса. Они не попали в страну НАТО случайно. Мое правительство уверено, что это была провокация, организованная российским режимом. Чуть больше чем через неделю три российских истребителя нарушили воздушное пространство Эстонии на около 12 минут", - напомнил дипломат.

По его словам, эти инциденты являются еще одним доказательством того, что Кремль не заинтересован в мире, а лишь в эскалации конфликта.

Как отметил Сикорский, с момента инаугурации президент США Дональд Трамп испытал все дипломатические средства для достижения мира в Украине.

"Он создал должность специального посланника для миротворческих миссий и назначил на эту должность лицо, приемлемое для Кремля; американские дипломаты встречались со своими российскими коллегами на нейтральной территории, а специальный посланник несколько раз посещал Москву; Трамп лично и публично попросил президента России Владимира Путина "ОСТАНОВИТЬ!" войну в Украине, а когда Путин проигнорировал эту просьбу, Трамп предложил встретиться с ним с глазу на глаз на Аляске", - подчеркнул министр.

В то же время, как считает автор публикации, арифметика войны говорит сама за себя: РФ не ищет выхода. Военные расходы страны-агрессора на 2025 год, по оценкам, достигнут 15,5 трлн рублей или около 190 млрд долларов США, что на 3,4% больше, чем в 2024 году. Расходы на оборону и безопасность в 2026 году, как прогнозируют аналитики, будут составлять примерно 40% всего бюджета России.

"А в апреле этого года - через три месяца после прихода к власти новой администрации США - украинские чиновники заявили, что Россия планирует до конца года увеличить свое военное присутствие в Украине на 150 000 человек. Российские бомбы не прекращают бомбить украинские города. Теперь добавились еще и дерзкие вторжения в воздушное пространство НАТО. Эти вторжения не являются побочным явлением; они являются еще одним шагом на пути к эскалации конфликта", - отметил Сикорский.

По словам министра, Путин встретился с Трампом на Аляске не для того, чтобы вести переговоры об окончании войны в Украине, он хотел просто выиграть время. Поэтому его долгосрочные цели не изменились: возродить Российскую империю, подорвать трансатлантические гарантии безопасности, разделить Запад и ослабить США.

"Но с Россией можно вести переговоры. Просто делайте это в два этапа: сначала продемонстрируйте силу, а уже потом ведите диалог. Переговоры между президентом Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачевым, которые помогли положить конец холодной войне, не могли бы состояться, если бы Рейган сначала не воспользовался слабостью СССР, оказывая сильное военное и экономическое давление, в том числе поддерживая группы и страны, которые бросали вызов Советскому Союзу во всем мире, такие как польское движение "Солидарность" и афганские моджахеды. Этот двухступенчатый подход сработал: когда элита Кремля осознала, что она слишком слаба, чтобы сломать решимость Рейгана, она начала переговоры", - написал глава МИД Польши.

Однако, как считает Сикорский, Путин еще не готов к этому, поэтому единственный способ привести его к переговорам - это заставить его понять, что он не может выйти из ситуации, в которую попал 24 февраля 2022 года.

"Для этого необходимо продолжать оказывать Украине финансовую и военную поддержку и подрывать основы российской военной экономики. Хорошим началом было бы, если бы самопровозглашенные последователи MAGA в Венгрии и Словакии прислушались к Трампу и прекратили покупать российскую нефть, а также наконец использовали более 200 миллиардов долларов замороженных российских активов в Европе для оказания финансовой помощи жертвам войны Путина", - подчеркнул дипломат.

Также польский министр подытожил:

"Самая большая страна на земле не нуждается в большем количестве земли. Она должна лучше заботиться о том, что уже находится в пределах ее международно признанных границ. Руководство России должно понять, что его попытка возродить последнюю империю Европы обречена на провал. Эпоха империй закончилась".

Мирные переговоры по окончанию войны в Украине - последние новости

Ранее бывший боевой пилот и вице-маршал авиации Королевских ВВС Великобритании Шон Белл назвал единственное условие, которое заставит Путина быстро пойти на переговоры. Он отметил, что пока не чувствуется единства в НАТО и в Европе относительно помощи Украине.

"Как военный я уверен, что Путин не остановится, пока или не достигнет своих целей, или его не заставят остановиться экономические или военные причины. Пока не чувствуется, что Европа достаточно сильна, чтобы это сделать", - отметил Белл.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский намекнул на новое оружие от США, которое заставит Путина пойти на переговоры. Однако он не назвал название этого вооружения.

"Зеленский сказал, что назовет систему, как только камеры выключатся, добавив, что Трамп сказал ему: "Мы будем над этим работать"", - сообщили в Axios.

