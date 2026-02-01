Провал переговоров после сдачи Донбасса позволит России начать новую атаку вглубь Украины, - NYT

Москва требует передачи оставшейся части Донецкой области, Киев называет это "бомбой замедленного действия", а Вашингтон пытается реанимировать договоренности.

В воскресенье в Абу-Даби возобновляются мирные переговоры при посредничестве администрации президента США Дональда Трампа, однако за дипломатическими дискуссиями скрывается тревожный сценарий. Аналитики предупреждают: настойчивое требование Москвы передать ей полный контроль над Донецкой областью может быть не просто попыткой "сохранить лицо".

Эксперты опасаются, что сдача Славянска и Краматорска лишит Киев самой мощной линии обороны на востоке, пишет The New York Times. Часть Донецкой области, которую все еще удерживает Украина, является одной из самых укрепленных частей фронта, поскольку оборонительные сооружения здесь возводились с 2014 года, задолго до полномасштабного вторжения России.

Если мирный план провалится уже после передачи земель – сценарий, который многие считают вполне реальным – Россия окажется в идеальной стратегической позиции для начала нового, молниеносного вторжения вглубь ослабленной Украины

Госсекретарь США Марко Рубио, выступая в прошлую среду в Сенате, заявил, что вопрос Донецкого региона стал "единственным оставшимся пунктом" в мирных переговорах, требующим внимания, отметив: "Это все еще мост, который мы не перешли".

Днем позже Москва оспорила это утверждение. Помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что необходимо решить и другие вопросы, включая гарантии безопасности, предложенные Украине западными странами. Возникает вопрос: почему кремлевский диктатор Владимир Путин так заботится именно об этой земле, в отличие от других украинских территорий, на которые претендовала Москва.

Символизм и государственная пропаганда

Сообщается, что с момента вторжения России в Украину в 2014 году Донецк был центральным элементом попытки Москвы отделить, а затем и аннексировать этот промышленный регион на востоке Украины, который Кремль изображает как исторически российский.

Россия построила большую часть своей государственной пропаганды вокруг "спасения" жителей Донецкой и Луганской областей, называя этот регион Донбассом. В конце 2022 года Кремль объявил об аннексии четырех областей Украины – Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской.

Сейчас же российские переговорщики, похоже, "отказались от захвата частей Херсонской и Запорожской областей", которые Россия еще не контролирует. Однако если Киев удержит за собой крупную часть Донецкой области, Путин может столкнуться с негативной реакцией со стороны провоенных националистических элементов своей электоральной базы, пишет СМИ.

Часть Донецкой области, которую все еще удерживает Украина, имеет символическое значение. В нее входит Славянск – город, где Москва начала то, что она назвала пророссийским "сепаратистским" восстанием в 2014 году. Неспособность Москвы взять этот город, который российская пропаганда изображает колыбелью "Русской весны", после 12 лет попыток может обострить критику со стороны "ястребов". Захват остальной части Донецкой области также помог бы Путину сформировать нарратив о победе.

"Если вы можете получить за столом переговоров то, чего не достигли силой, вопрос о том, кто выиграл войну и кто продиктовал условия ее окончания, будет решен. Возможно, не останется правдоподобного способа представить это как стратегическое поражение России и победу Украины", – заявил директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев.

Путин знает, что любое решение Киева передать территорию будет крайне спорным внутри Украины, где солдаты умирали за эту землю в течение 12 лет, добавил экспет. "Люди проливали за это кровь. Множество семей потеряли своих близких в боях на Донбассе. А теперь вы это сдаете? Это бомба замедленного действия под украинским единством", – подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что готов идти на компромиссы ради окончания войны, но не поступаться территориальной целостностью Украины. В декабре украинский лидер говорил, что готов отвести войска с части Донецкой области, которую удерживает Киев, и превратить эти районы в демилитаризованную зону. Но при условии, что Россия отведет свои силы с равнозначного участка земли в Донецке.

"Формула Анкориджа"

Когда попытки Трампа стать посредником в мирном процессе зашли в тупик прошлым летом, его администрация выдвинула идею обмена территориями, касающуюся Донецка, чтобы попытаться оживить переговоры с Кремлем. Путин теперь цепляется за эту сделку. Положительная реакция московского диктатора на эту идею привела к организации августовского саммита в Анкоридже.

Что именно Трамп и Путин согласовали во время той встречи, публично не разглашалось. Но с тех пор российские лидеры, не вдаваясь в подробности, настаивают на том, что любое мирное соглашение должно соответствовать "духу Анкориджа" или "формуле Анкориджа", отмечают журналисты. Эта фраза обычно рассматривается как кремлевское сокращение для сделки, на которую Путин согласился с Трампом на Аляске: он остановит войну, если Украина передаст остаток Донецкой области (и согласится на ряд других нетерриториальных требований).

Зеленский не согласился. Он отметил, что Конституция Украины запрещает территориальные уступки без всеукраинского референдума. Затем этот вопрос вновь появился в новой форме в плане из 28 пунктов, составленном американскими переговорщиками при участии спецпосланника Путина Кирилла Дмитриева.

Этот план предлагал украинским войскам уйти с той части Донецкой области, которую они все еще контролируют, и создать "нейтральную демилитаризованную буферную зону". Она была бы признана на международном уровне как российская территория, но российские войска не были бы допущены на эту землю.

Договорившись об этом предложении с Трампом на Аляске, Путин может считать любое отклонение от него "нечестной сделкой". "Если вы Россия и вам предложили это, согласитесь ли вы с тем, что предложение отозвали?" – говорит Сэм Чарап, старший политолог Rand Corporation. Проблема заключалась в том, что Украина никогда на это не соглашалась, говорится в материале.

Проблема воды

Оккупированный Россией Донецк в прошлом году также столкнулся с серьезным водным кризисом и продолжает испытывать проблемы с нехваткой воды. Канал, снабжающий регион водой, известный как канал Северский Донец – Донбасс, был разрушен в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Его исток находится к северо-востоку от Славянска, на территории, все еще контролируемой Украиной.

Путина спросили о нехватке воды во время его пресс-конференции ("Прямой линии") в декабре. Он объяснил, что основной водозабор находится на территории, которая "к сожалению, все еще контролируется противником". И заявил, что проблема может быть "фундаментально решена", как только "эта территория окажется под контролем их вооруженных сил".

Переговоры России и Украины - что еще известно

Ранее УНИАН сообщал, что Кремль не видит больших шансов на прорыв в мирных переговорах. Путин не готов отказаться от максималистских территориальных требований на востоке Украины. Этот вопрос остается основным камнем преткновения.

Кроме того, мы также рассказывали, что РФ может хотеть приостановить войну, но не имеет, что продать своим людям. По словам президента Украины, россияне считают, что хотя ситуация в их экономике и "крайне негативная", они не считают ее патовой.

