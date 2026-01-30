РФ может хотеть приостановить войну, но не имеет, что продать своим людям, – Зеленский

Вместо этого Украина хочет закончить эту войну, заявил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что у России может быть желание приостановить боевые действия, однако она ищет, что можно было бы продать своему народу как победу.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает "Украинская правда".

"Я не считаю, что Россия хочет закончить войну. Много доказательств обратного. Я просто думаю о том, что иногда бывают такие моменты, когда они хотели бы приостановить войну и ищут, как это продать в своей стране как будто бы победу. На мой взгляд, происходит именно этот процесс", – сказал Зеленский.

Он добавил, что россияне считают, что хотя ситуация в их экономике и "крайне негативная", однако они не считают ее патовой.

"Они понимают, что у них есть определенный запас, потому что есть и деньги, и соответствующие контракты. Но санкционное давление сохраняется и есть результаты по этому, и будут еще больше", – добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина хочет закончить войну. В то же время он заявил, что Путин, который начал эту войну, не смог достичь тех результатов, которые ставил.

"У него нет этого достижения. Поэтому и давят сейчас, чтобы мы вышли из Донбасса. Потому что если ты выйдешь из Донбасса, – это будет единственное, что он скажет: "Это была наша главная цель, вот Донбасс наш, наша победа". Это проблемный вопрос, потому что это единственное, за что они цепляются в этой пропагандистской "продаже" для своей аудитории", – подытожил Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что встреча между Украиной и РФ вряд ли состоится в это воскресенье, как планировалось ранее. По его словам, причиной является конфликт между США и Ираном в регионе.

Кроме того, президент отреагировал на предложение Кремля провести встречу лидеров РФ и Украины в Москве. Он заявил, что это невозможно, и пригласил Путина на прямые переговоры в Киев.

