Кремль не видит больших шансов на прорыв в мирных переговорах, - Bloomberg

Кремль скептически оценивает шансы на прорыв в переговорах, главным препятствием остаются территориальные требования Путина.

Кремль видит мало шансов на прорыв мирных переговоров с Украиной, поскольку российский правитель Владимир Путин не готов отказаться от максималистских территориальных требований на востоке Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

Посланник Кремля Кирилл Дмитриев должен провести переговоры с американскими чиновниками в Майами, однако российские чиновники обеспокоены финансовым давлением: дополнительные расходы на войну могут увеличить бюджетный дефицит на 1,2 триллиона рублей (16 млрд долларов).

Источники сообщают, что территориальный вопрос остается основным камнем преткновения. Украина отвергает требование России вывести войска из хорошо укрепленных районов восточного Донбасса, а США предлагают компромисс в виде демилитаризованных зон и гарантий безопасности с участием европейских и американских войск.

Путин хочет, чтобы Украина уступила контроль над восточным Донбассом в рамках того, что Россия называет "Анкориджскими договоренностями". Боевые действия вдоль существующих линий соприкосновения в Херсоне и Запорожье будут заморожены.

"Кремль считает это уступкой Путина, который, по словам людей, знакомых с ситуацией, заявил о своих правах на все четыре области Украины. Это даже несмотря на то, что его войска никогда полностью не оккупировали эти территории", - пишет агентство.

Предыдущий раунд переговоров в Абу-Даби сосредоточился на технических деталях возможного прекращения огня, но оптимизма относительно реального перемирия без решения территориального вопроса нет.

Европейские дипломаты также скептически оценивают шансы на прорыв: министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль назвал "упорное настаивание России на решающем территориальном вопросе" главным препятствием для успеха переговоров.

Как сообщал УНИАН, сегодня специальный посланник Путина Кирилл Дмитриев посетит Майами. Там он проведет встречи с членами администрации президента США Дональда Трампа.

Этот визит состоится на фоне заявления спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа о том, что во время последней встречи в Абу-Даби удалось достичь "значительного прогресса" в отношении завершения войны РФ против Украины.

Следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине намечен на 1 февраля в Абу-Даби. По данным Politico, на переговорах в Абу-Даби остаются нерешенными три вопроса. В частности, это российское требование в отношении украинских территорий, это предоставление Украине гарантий безопасности, и когда именно должны прекратиться боевые действия - до подписания мирного соглашения или после.

По данным Financial Times, США готовы предоставить Украине гарантии безопасности только в обмен на сдачу Донбасса.

