В мирных переговорах есть проблеск надежды, но прорыва до марта не будет, - The Economist

Президент США Дональд Трамп намекнул, что обещание России оставить в покое киевскую энергосистему до 1 февраля является уступкой Украине, которая настаивала на "энергетическом прекращении огня" перед следующим раундом переговоров в Абу-Даби.

Как пишет The Economist, лидер РФ Владимир Путин, возможно, пытается выиграть время. Однако он также может сигнализировать об открытости к компромиссу, контуры которого уже начинают проясняться.

Нерешенные вопросы

По данным источников, близких к украинской переговорной команде, трехсторонние переговоры с Америкой и Россией в Абу-Даби 23 и 24 января "были одними из самых конструктивных на сегодняшний день".

Нерешенные вопросы остаются неизменными уже несколько месяцев: может ли Россия принять гарантии безопасности, согласованные между Украиной и Америкой, и придется ли Украине отступить с территории, которую она все еще контролирует. Тем не менее, некоторые технические аспекты сделки, похоже, урегулированы, пишет издание:

"Крупного прорыва вряд ли можно ожидать как минимум до марта, когда закончится зимнее наступление России и начнут обостряться растущие экономические проблемы страны".

The Economist отмечает, что переговоры 1 февраля могут дать представление о намерениях Путина, особенно о том, готов ли он смягчить свое требование о передаче Украине сильно укрепленных частей Донбасса, все еще находящихся под ее контролем.

Стратегия Украины

Позиция Украины заключается в том, что прекращение огня должно сохранять существующую демаркационную линию. Обсуждаемый компромисс предполагает создание демилитаризованной зоны, возможно, под управлением нового международного "Совета мира" Трампа. По словам украинского источника, близкого к переговорам, такое соглашение должно будет балансировать между "позициями, неприемлемыми для обоих обществ".

Для Украины применение российского законодательства в демилитаризованной зоне станет красной линией. Для России присутствие западных миротворцев на востоке Украины будет столь же неприемлемым.

"Мы не можем решить ни один из этих вопросов, не договорившись о системе безопасности в регионе. Русские не могут просто сказать: доверьтесь нам", - говорит источник.

При этом Украина, похоже, перестраховывается, придерживаясь двухсторонней стратегии, отмечается в статье:

"С одной стороны, она демонстрирует свою приверженность плану А – переговорам под руководством США. В случае успеха это может означать принятие болезненного территориального компромисса в обмен на шанс на мир и членство в Евросоюзе. Путин получит ослабление западных санкций и новые деловые соглашения с Америкой. Однако параллельно Владимир Зеленский готовит свою страну к плану Б: укреплению армии и истощению российских войск при одновременном удержании части Донбасса".

Мирные переговоры - новости

Как писал Bloomberg, Кремль видит мало шансов на прорыв мирных переговоров с Украиной, поскольку российский правитель Владимир Путин не готов отказаться от максималистских территориальных требований на востоке Украины.

Европейские дипломаты также скептически оценивают шансы на прорыв: министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль назвал "упорное настаивание России на решающем территориальном вопросе" главным препятствием для успеха переговоров.

