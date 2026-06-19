Нужно отправить в Москву: в Европе предложили кандидата на роль переговорщика с РФ

Эту кандидатуру предложил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер предложил главе Европейского совета Антониу Коште представлять Европу на предстоящих мирных переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом пишет Politico. Издание сообщило о встрече де Вевера с Кошта во время саммита Евросоюза. По данным журналистов, во время личной встречи де Вевер заявил, что Кошта – "единственный", кто может представлять Европу на переговорах с Россией.

В ответ на это глава Европейского совета поблагодарил его за поддержку.

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"Мы должны как можно скорее отправить вас в Москву", – сказал Вевер с улыбкой. В ответ Кошта ответил: "Потому что я вам не нравлюсь в Брюсселе!".

Издание отметило, что этот разговор состоялся на фоне активного обсуждения того, должен ли Евросоюз налаживать прямой канал связи с Путиным. Также в Европе активно обсуждают, кто мог бы представлять её на переговорах о прекращении войны России против Украины.

Участие Европы в переговорах по войне в Украине

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщало, что Кошта уже пытается наладить неофициальный контакт с Кремлем. По информации журналистов, представители главы Европейского совета уже провели две беседы с представителями России.

Кроме того, по данным Politico, эти контакты раздражили некоторых европейских лидеров. Одна из причин заключается в том, что они обиделись, поскольку их заранее не проинформировали о таких контактах. В частности, негативно на такие переговоры отреагировали в странах Балтии.

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