В Европе пытаются наладить неофициальный канал связи с Путиным по Украине, - Bloomberg

Главный советник Антониу Кошты уже дважды общался по телефону с высокопоставленным российским чиновником.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта установил контакт с Кремлем в попытке вовлечь российского диктатора Владимира Путина в переговоры о прекращении войны в Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источников, главный советник Кошты дважды общался по телефону с высокопоставленным российским чиновником, близким к Путину. Они поделились, что целью разговоров были попытки подготовить почву для более содержательных переговоров в будущем.

В агентстве напомнили, что ранее некоторые страны Евросоюза выдвинули идею назначения специального посланника для проведения переговоров с Россией о прекращении войны в Украине. По словам одного из источников, высокопоставленные европейские чиновники стремятся скоординировать свой подход, поскольку война вступает в новую фазу и они готовятся к моменту, когда общение с Кремлем станет более интенсивным.

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Мирное соглашение между США и Ираном, которое приведет к снижению цен на нефть, вероятнее всего, сократит доходы России от экспорта энергоресурсов. Собеседники агентства добавили, что именно это может подтолкнуть Москву к диалогу с ЕС.

Новые переговоры между Украиной и РФ могут состояться этим летом

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что новые переговоры между Украиной и Россией могут состояться этим летом. По его словам, сейчас российский диктатор Владимир Путин более открыт для переговоров.

Вадефуль подчеркнул, что война не приносит ни одной из сторон решающих военных преимуществ. В частности, политик сослался на заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, согласно которым ни Россия, ни Украина не смогут выиграть войну военным путем.

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