Кошта разозлил ряд европейских лидеров своими контактами с Кремлем, - Poltico

В частности, его раскритиковали за то, что он не предупредил часть партнеров об этих контактах.

Контакты президента Европейского совета Антониу Кошты с Кремлем могут подорвать поддержку Украины со стороны блока. Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал изданию Poltico.

"Европейский Союз не может взять на себя роль посредника в этих переговорах. Как только ЕС – или любая отдельная страна – позиционирует себя в качестве посредника, это неизбежно ограничивает его собственную способность принимать именно те меры, которые необходимы для поддержки Украины и усиления давления на Россию", – сказал Михал, добавив, что РФ продолжает отвергать любые варианты дипломатического завершения войны.

Журналисты отмечают, что общение Кошты с Кремлем вызвало критику со стороны нескольких правительств стран ЕС, которые жаловались на то, что их не проинформировали. Отмечается, что команда Кошты сообщила об этих контактах Франции и Великобритании. Также часть чиновников утверждает, что об этом мог знать Берлин. Однако часть чиновников, в частности из стран Балтии, узнала об этих звонках только после публикации информации в СМИ и была возмущена этим.

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Кто будет вести переговоры с РФ от имени Европы

Издание отмечает, что эти разногласия отражают более широкую проблему для всего ЕС. Страны-члены выступают за то, чтобы контакты Европы с Москвой представляли интересы всех 27 стран-членов, а не отдельных национальных лидеров. В настоящее время страны Е3 – Франция, Великобритания и Германия – настаивают на том, что именно они должны возглавить будущие переговоры от имени Европы. Однако к этим встречам также хотят присоединиться Польша и Италия.

"Этот спор подчеркивает вызов, с которым сталкиваются лидеры ЕС, стремясь определить позицию блока в любом будущем мирном процессе, касающемся Украины. Хотя все правительства согласны с тем, что Европа в конечном итоге должна занять место за столом переговоров, мнения о том, как этого добиться – и кто должен выступать от их имени, – расходятся", – добавляет издание.

Что этому предшествовало

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Кошта пытается наладить неофициальный дипломатический канал с Россией для потенциальных мирных переговоров. По данным СМИ, представитель Кошты уже дважды общался по телефону с высокопоставленным российским чиновником. Целью этих звонков, по данным издания, была подготовка почвы для более содержательных переговоров в будущем.

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