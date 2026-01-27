'Не было псевдоисторических лекций' : Сибига рассказал о сложных переговорах с делегацией РФ

Глава МИД Украины отмечает, что произошло качественное изменение состава российской делегации.

Во время переговоров с российской делегацией не было псевдоисторических лекций, разговоры были очень сфокусированными. Об этом сказал в интервью "Европейской правде" министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по поводу переговоров в Абу-Даби (ОАЭ) с участием делегаций Украины, России и США.

По его словам, были встречи между членами российской и украинской делегаций.

"Переговоры очень сложные. Но мы можем констатировать качественное изменение состава российской делегации. Это другие люди, и там уже не было этих псевдоисторических лекций. Разговоры были очень сфокусированными", – сказал Сибига.

По его словам, отдельный трек – переговоры между представителями военного блока, как военной разведки, так и Генерального штаба.

"Были предметные разговоры о параметрах прекращения огня или перемирия, о порядке мониторинга или верификации перемирия, об определении терминов – что каждая сторона вкладывает в тот или иной термин", – рассказал глава МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, 23 января в Абу-Даби стартовал первый день мирных переговоров.

24 января президент Украины Владимир Зеленский отметил, что встречи в Эмиратах Украины, России и США завершились, главное, на чем сосредоточились при обсуждении, - это возможные параметры окончания войны.

Он добавил, что со стороны Украины были Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица, Вадим Скибицкий. А с американской стороны - Стив Виткофф, Джаред Кушнер, Дэн Дрисколл, Алекс Гринкевич и Джош Грюнбаум. С российской стороны были представители военной разведки и их армии.

