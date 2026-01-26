На прошлой неделе состоялись трехсторонние переговоры между Украиной, Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией в Абу-Даби: относительно параметров завершения войны в Украине и дальнейшей логики переговорного процесса. По информации издания Axios, они были "позитивными" и "конструктивными".

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, также удалось определить перечень вопросов для возможной следующей встречи. Впоследствии о продолжении трехсторонних переговоров намекнул и пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Итак, судя по всему, это – лишь старт реального переговорного процесса (если мы говорим об участии РФ).

Видео дня

Конечно, это не означает, что мы уже на пути определения временных рамок прекращения военных действий, или что Россия восприняла подход, который предполагает компромиссность (и не факт, что воспримет). Намерение РФ использовать дальнейший террор против гражданского населения Украины никуда не исчезло, что мы все ежедневно наблюдаем и переживаем.

Но и период гибридности в переговорном процессе для РФ тоже исчерпывается, "балалайка" не может бесконечно играть одно и то же.

Показательными в данном случае являются состав делегаций, темы обсуждений и формат, которые позволят сделать определенные выводы.

Во-первых, вместо псевдоисторического скомороха российскую делегацию на этот раз возглавил руководитель ведомства, которое, по крайней мере, имеет отношение к тому, что связано с военным курсом и действиями РФ.

Во-вторых, несмотря на закрытость переговорного процесса, все же все стороны очертили круг вопросов, которые как раз относятся к составляющим и условиям именно перемирия. Имею в виду обсуждение, прежде всего, военной компоненты. Значимой в этом смысле для нас является информация о возможном мониторинге со стороны США соблюдения режима перемирия в случае его достижения.

В-третьих, имеются рабочие группы, что означает распределение по тематике по конкретным вопросам, и уже анонсировано продолжение переговоров. Конечно, самые сложные темы могут остаться без движения.

Но есть надежда, что по другим составляющим, возможно, будут результаты, и, возможно, таким образом будет выработан определенный алгоритм.

Конечно, повторюсь, это не означает, что сам факт переговоров - это уже перенаправление движения/прохождение развилки от войны к миру. Но без реального переговорного процесса такого движения тоже не будет.

Для нас, как и раньше (если мы говорим о переговорах именно с РФ), принципиальным является круг вопросов, касающихся непосредственно прекращения военных действий и условий, которые обеспечили бы его постоянство. Потому что это касается именно того подхода: сначала перемирие, затем - спектр политических вопросов.