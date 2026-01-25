Там также считают, что нынешнее бедное поколение европейских политиков не способно противостоять напористости Трампа.

Методы президента США Дональда Трампа в политике не очень соответствуют курсу России на формирование многополярного мира.

Такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Трамп является сторонником решения всего "через колено", по-русски. Он говорит, что "решение через силу", а по-нашему это решение - нагибать "через колено". И те, кто нагибается, они будут дальше нагибаться. Главное - этого не делать нам", - сказал кремлевский чиновник.

Он добавил, что нынешнее бедное поколение европейских политиков не способно противостоять напористости Трампа:

"Ситуация, сложившаяся между США и Европой, является производной от лицемерия, доминирующего в Европе многие годы".

Он привел пример, что европейские лидеры встали "на дыбы от публикаций Трампом переписки с Макроном (президент Франции - ред.), но такой реакции не было, когда Макрон публиковал разговор с Путиным".

Другие заявления Пескова

Недавно Песков заявил, что ВСУ должны покинуть территорию Донбасса для прекращения войны и добавил, что это одно из условий подписания мирного соглашения.

Кроме того, пресс-секретарь Путина заявил, что Кремль не хочет публично вдаваться в подробности в рамках переговорного процесса по Украине, поскольку считает это нецелесообразным.

