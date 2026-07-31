'Не думаю, что это произойдет': Трамп засомневался в передаче технологий Patriot Украине

Также президент США заявил, что Зеленский и Путин неохотно идут на уступки.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава РФ Владимир Путин не хотят идти на уступки, но им придется это сделать, чтобы достичь соглашения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время заседания кабинета министров в президентской резиденции Кэмп-Дэвид.

"Я сказал: "Нужно покончить с этой войной". Думаю, Зеленский хочет заключить сделку, и думаю, Путин тоже хочет заключить сделку. Думаю, он хочет заключить сделку, и думаю, что Путин тоже хочет заключить сделку. Но, как вы, наверное, заметили, между ними много неприязни", - сказал Трамп.

Президент США подчеркнул, что Путин очень неохотно идет на уступки. Однако, по его словам, Зеленский также не хочет идти на уступки.

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"Им обоим придется пойти на некоторые уступки. Я имею в виду, что нужно заключить соглашение. 25 000 молодых, прекрасных людей, солдат погибли в июле. Месяцем ранее их число составляло 32 000 солдат", - добавил Трамп.

Кроме того, президент США заявил, что Вашингтон должен очень осторожно относиться к передаче технологий производства современных американских вооружений.

"Мы должны быть очень осторожны. Так что мы еще не договорились (о лицензиях на производство ракет-перехватчиков для Patriot - УНИАН). Но мы это обсуждали. Но сложно отдавать такой тип технологий, и я не думаю, что это когда-то произойдет. Те, кому вы их отдаете, однажды могут обернуть их против вас", - подчеркнул Трамп.

Трамп мог отказаться предоставить Украине ракеты-перехватчики для Patriot

Ранее The Atlantic писало, что президент США Дональд Трамп отказался предоставить Украине 300 ракет-перехватчиков для систем Patriot, о которых просил президент Владимир Зеленский во время их встречи в Вашингтоне.

По данным аналитиков, в целом у США сейчас есть лишь 759 самых современных ракет Patriot. Война в Иране сильно истощила американские запасы.

Аналитики добавили, что во время переговоров с Зеленским в начале этого месяца в Анкаре Трамп пообещал предоставить Украине лицензию на производство собственных ракет-перехватчиков Patriot. Однако Украина не сможет производить их в крупных масштабах в течение многих лет.

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