В Москве 9 мая состоялось грандиозное шоу - парад с участием как военнослужащих РФ, так и военнослужащих "дружественных стран". Лидеры этих стран, очевидно, тоже присутствовали - сидели на трибуне рядом с Путиным. И это стало иллюстрацией того, что усилия Запада изолировать военного преступника, провалились.

Для самого российского диктатора эти несколько часов "чествования победы во Второй мировой войне" стали отличной возможностью продемонстрировать, какая мощная Россия, какие россияне молодцы и как они могут делать все, что им заблагорассудится. В частности, цинично проводить такие парады во время ужасной войны, которую сами же развязали снова.

С одной стороны, все, что происходило на Красной площади - просто бутафория, хотя некоторые, вероятно, не только обратили на нее внимание, а даже поверили, что происходит все же чествование памяти о победе во Второй мировой войне. Но на самом деле то, что происходило 9 мая, отнюдь не напоминало чествование людей, которые отдали свои жизни за то, чтобы войны больше никогда не было.

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С другой стороны, не просто так на этом событии присутствовал лидер КНР Си Цзиньпин, и не просто так между Китаем и РФ были достигнуты какие-то договоренности. Это на самом деле довольно мощный удар по попыткам Соединенных Штатов (новой администрации Белого дома) оторвать Россию от Китая.

Путину было крайне важно это организовать и показать. Поэтому он сделал все, чтобы этот парад состоялся. В частности, обещал многодневное перемирие на фронте. Очевидно, главной целью было - исключить атаку Украины по Красной площади, по скоплению на ней российских войск. Хотя, если вспомнить его же слова, любое скопление войск, живой силы и техники, в любом месте во время войны является законной целью... Более того, когда в Кремле поняли, что пустые обещания перемирия не очень действуют (ведь никакого приостановления российских атак на линии боевого соприкосновения не произошло - именно российские войска продолжили попытки захвата украинских территорий), начались угрозы использовать "Орешник" по Киеву...

После 9 мая, вероятно, у некоторых произойдет прозрение, что от Путина и России не стоит ждать никакой "доброй воли" в вопросе прекращения боевых действий. Мы, к сожалению, хорошо знаем, какая может быть добрая воля страны, ведущей против нас полномасштабную войну. И мы об этом говорили с самого начала, когда начались разговоры о том, что российско-украинскую войну, при посредничестве президента США, можно закончить "за сутки", "за 100 дней", "до 20 числа"... Мы прекрасно понимали, что ничего этого не произойдет. Теперь прозрение может наступить для руководства Соединенных Штатов. Но нам это очень дорого стоит: фактически, чтобы убедить в этом одного человека, надо было "положить" много наших лучших людей

Теперь мне бы очень хотелось, чтобы в ближайшие дни по России, по ее военным объектам, прилетело как можно больше "приветов".

Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины