Количество случаев мошенничества с карточками снизилось, однако каждый отдельный случай стал более прибыльным для преступников.

В течение прошлого года мошенники получили с платежных карт украинцев 1,1 млрд гривен. Это на 37% больше, чем было годом ранее, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным НБУ, рост произошел в первую очередь из-за увеличения средней суммы во время незаконных операций - на 39%. Так, если в 2023 году мошенники получали в среднем 3 065 гривен в пределах одной операции, то в прошлом году - уже 4 247 грн.

При этом общее количество незаконных действий и мошеннических операций с использованием платежных карт немного уменьшилось - до 270 тыс. случаев. Это на 2 тыс. операций (или на 1%) меньше, чем было годом ранее.

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Большинство мошеннических случаев произошли в интернете

По данным НБУ, распределение по сумме убытков в соответствии с местом проведения мошеннической операции в 2024 году изменилось. Так, выросла доля мошеннических операций через интернет - до 93% (в 2023 году было 86%). Соответственно 7% от общей суммы убытков нанесено из-за мошенничества в физических устройствах.

Отмечается, что в 2024 году, как и раньше, подавляющее большинство мошеннических случаев вызвано социальной инженерией. То есть, когда клиенты самостоятельно разглашают личные данные, реквизиты платежных карт, подтверждающие коды и пароли для проведения платежных операций. В прошлом году 84% от общей суммы всех убытков было вызвано социальной инженерией (в 2023 году этот показатель был 80%).

Мошенники в Украине - что известно

В начале февраля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в Украине активизировались телефонные мошенники, которые пытаются нажиться на семьях военнопленных и пропавших без вести защитников.

Также мы рассказывали о наиболее распространенных схемах мошенничества в Украине. Понимая, как действует преступник, вам будет проще обойти ловушки.

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