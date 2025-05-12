Украина всегда поддерживает дипломатию, отметил президент.

Россия до сих пор не ответила на предложение прямой встречи президента Владимира Зеленского и правителя РФ Владимира Путина в Турции. Такое заявление украинский президент сделал в вечернем видеообращении.

"Украина всегда поддерживает дипломатию. Я готов быть в Турции. К сожалению, мир до сих пор не получил ясного ответа из России относительно многочисленных предложений прекратить огонь. Российские обстрелы и штурмы продолжаются. Москва весь день молчала о предложении прямой встречи. Очень странное молчание. Все равно надо будет России заканчивать войну, и лучше сделать это раньше. Нет смысла продолжать убийства", – подчеркнул он.

Зеленский отметил, что американский лидер Дональд Трамп полностью поддерживает такую встречу. Украина хотела бы, чтобы президент США нашел возможность быть в Стамбуле.

Видео дня

"Украина не хотела этой войны ни одной секунды от ее начала. Мы с партнерами вместе заботимся о безопасности, мы вместе готовим надежную основу для установления мира, вместе действуем так, чтобы дипломатия действительно сработала", – добавил он.

Переговоры Украины и России в Стамбуле

Выступая перед прессой в ночь на 11 мая московский правитель Путин в очередной раз выдал порцию манипуляций в контексте войны против Украины. Он обвинил Украину в срыве переговоров, которые велись в 2022 году в Турции, и предложил их возобновить. При этом он потребовал отсутствия предварительных условий.

Украинский лидер Владимир Зеленский прямо сказал, что поедет в Стамбул 15 мая и будет ждать там Путина лично. Многие считают, что диктатор вряд ли решится на эту встречу.

Кстати, сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность визита в Турцию. На возможность приобщения к переговорам главы Белого дома уже отреагировал Зеленский. Он отметил, что "все в Украине хотели бы, чтобы Трамп смог быть там с Украиной".

"Это правильная идея. Многое можем изменить. Президент Эрдоган действительно может принять встречу на высшем уровне", – добавил президент.

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