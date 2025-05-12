Новые правила будут касаться клиентов тех банков, которые подписали меморандум об ограничении на перевод средств от декабря 2024 года.

Ряд украинских банков готовятся к снижению лимитов на денежные переводы с карты на карту с 1 июня 2025 года - до 100 тысяч гривень с текущих 150 тысяч гривень.

Несмотря на отмену соответствующих ограничений со стороны НБУ с 1 апреля 2025 года, меморандум, подписанный в конце прошлого года около 30 банками и финансовыми учреждениями, остается в силе, подтвердили УНИАН в пресс-службе "Глобус банка".

Согласно этому документу, с 1 февраля 2025 года клиенты банков-подписантов со "средним" и "низким" уровнями риска могли переводить 150 тысяч гривень в месяц, а с 1 июня лимиты на переводы уменьшится до 100 тысяч гривень в месяц. Тогда как для клиентов с "высоким" уровнем риска действует лимит в 50 тысяч гривень.

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Согласно данным Ассоциации украинских банков (АУБ), подписантами данного меморандума являются: "Ощадбанк", "Райффайзен Банк", "КБ ПриватБанк", "Универсал банк" (monobank), "Укрэксимбанк", "Укргазбанк", "КристалБанк", "Глобус Банк", "МТБ Банк", "Радабанк", "Идея Банк", "Альтбанк", "Банк Альянс", "ЕПБ", "Клиринговый дом", "Поликомбанк", "Банк Траст-Капитал", "Украинский банк реконструкции и развития", "Окси банк", АО "Первый инвестиционный банк", "Агропросперис Банк", "НоваПей" (NovaPay), "ПроКредит Банк", "Коминбанк", "Правэкс банк", ФК "ЭВО" (RozetkaPay), "Банк "Украинский капитал", "Сенс Банк", "Скай-Банк", а также "Пиреус Банк МКБ" и "Банк инвестиций и сбережений".

Как подготовиться к новым ограничениям

Заместитель председателя правления "Глобус Банка" Анна Довгальская советует заранее подготовить документальное подтверждение доходов. Это могут быть справки ОК-5 и ОК-7, налоговая декларация, зарплатные ведомости, подтверждение зачислений от государственных органов, подтвержденные доходы членов семьи или документы о волонтерской деятельности.

Также клиентам следует оптимизировать количество счетов. А именно закрыть "пустые" или неработающие счета, чтобы не попасть под ограничения. Кроме того, следует настроить автоматические платежи в личных кабинетах или мобильных приложениях, а также активно использовать цифровые сервисы - "Дію", электронный кабинет налогоплательщика и тому подобное.

"Заблаговременная подготовка необходимой документации станет залогом комфортного пользования банковскими услугами в новых условиях. Поэтому призываем клиентов своевременно подготовиться к изменениям, которые планируются с 1 июня 2025 года", - подытожила Довгальская.

Ограничения на карточные переводы - главные новости

10 декабря 2024 года крупнейшие украинские банки - "Ощадбанк", "Райффайзен Банк", "КБ ПриватБанк" и "Универсал банк" (monobank) - подписали меморандум об обеспечении прозрачности рынка банковских платежных услуг.

Согласно данному документу, с 1 февраля подписанты договорились ввести ограничения на карточные переводы, в том числе по реквизитам IBAN. Отмечается, что нововведения касаются только клиентов, чьи доходы не подтверждены документально.

Позже к меморандуму об ограничении карточных переводов присоединились еще десятки банков и финансовых учреждений.

С 1 февраля украинские банки ввели новые ограничения на карточные переводы, в том числе по реквизитам IBAN. Отмечается, что данные нововведения касаются только клиентов, чьи доходы не подтверждены документально.

Сообщалось, что ограничения на переводы призвано минимизировать "дроп-схемы". В НБУ отметили, что внедрение этих мер позволит снизить риски, обеспечить прозрачность и повысить доверие к финансовому сектору Украины.

Директор Международного института бизнеса Александр Савченко пояснил, что украинские банки самостоятельно решают, кого из клиентов к какой категории благонадежности нужно отнести. От этого решения будет зависеть размер ограничения на переводы с карты на карту.

Аналогичное ограничение на переводы в размере 150 тысяч гривен действовало и от Нацбанка и существовало отдельно от меморандума финансовых учреждений. В феврале глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Нацбанк готов отменить собственные ограничения на исходящие переводы с карты на карту, если банки смогут продемонстрировать готовность самостоятельно выявлять рисковых клиентов.

1 апреля стало известно, что НБУ принял решение не продлевать действие собственных регуляторных ограничений в размере 150 тысяч грн в месяц для исходящих переводов. В Нацбанке отмечали, что эти ограничения "стимулировали наработки комплексных совместных решений", направленных на минимизацию использования платежной инфраструктуры в противоправной деятельности.

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