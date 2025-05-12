Эрдоган подчеркнул, что Турция хочет стать посредником в мирных переговорах.

Лидер Турции Реджеп Эрдоган заявил, что провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Разговоры, в частности, были посвящены прекращению войны в Украине, пишет Hürriyet.

Телефонные переговоры с Зеленским и Путиным

Эрдоган поделился, что 11 мая у него состоялся телефонный разговор с Путиным. Президент Турции рассказал, что они обсудили много важных вопросов, среди которых завершение войны.

Уже 12 мая Эрдоган провел телефонные переговоры с Зеленским. Он подчеркнул, что Турция готова стать посредником в мирных переговорах.

Видео дня

"Мы только что провели переговоры с господином Зеленским, президентом Украины. На прошлой неделе мы также обсуждали этот вопрос с господином Трампом и говорили о шагах, которые мы могли бы предпринять, чтобы остановить кровопролитие. Мы также поддерживаем стремление моего дорогого друга Трампа разрешать горячие конфликты путем диалога и дипломатии. Турция стала страной, к посредничеству которой обращаются во всем мире в мирной дипломатии", - сказал Эрдоган.

По словам президента Турции, стороны были близки к урегулированию войны в марте 2022 года, но усилия провалились из-за "вмешательства военных баронов".

"Россия, Украина и Соединенные Штаты договорились о проведении переговоров. Как единственная страна, завоевавшая доверие всех сторон, мы вновь заявили, что готовы внести свой вклад в эти переговоры и будем рады принять их у себя. Мы надеемся, что возможность, которой мы воспользовались на этот раз, не будет упущена", - добавил Эрдоган.

Зеленский сообщил подробности разговора

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл некоторые подробности разговора с президентом Турции.

"Разговаривал с президентом Эрдоганом. Обсудили ключевые детали встречи в Турции, которая может помочь в окончании войны. Благодарен за поддержку и готовность на самом высоком уровне способствовать дипломатии. Все равно видим необходимость прекращения огня", - написал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что важно, чтобы партнеры обеспечили мониторинг прекращения огня. Также он подтвердил то, что Украина готова к прямым переговорам с Путиным.

"И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой", - добавил Зеленский.

Помимо этого президент Украины поделился, что они с Эрдоганом договорились о дальнейшей совместной работе ради достижения мира.

Реакция Зеленского на возможный визит Трампа в Турцию на переговоры с РФ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что он рассматривает визит в Стамбул, где 15 мая должны состояться переговоры между Украиной и Россией. Он заявил, что это "очень важные слова".

Зеленский напомнил, что поддержал Трампа с идеей о полном и безусловном прекращении огня. По его словам, эта инициатива может дать основу дипломатии.

Вас также могут заинтересовать новости: