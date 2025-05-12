Проверьте свою внимательность.

Знали ли вы, что головоломки и различные оптические иллюзии – это не только способ скоротать время или отдохнуть от обыденности. Такие задачи на самом деле более полезны, чем вы думаете.

К примеру, регулярное решение головоломок способствует развитию памяти, проверяет ваше критическое и логическое мышление. А визуальные задачки учат вас выделять главные детали среди второстепенных. УНИАН подготовил для своих читателей кое-что интересное.

Ниже вы увидите изображение с хаотично расположенными буквами. Среди них спрятано слово "липа". Его вам и нужно отыскать.

Видео дня

Но все не так просто. Времени на ответ будет очень мало – всего 9 секунд. Поэтому советуем не медлить с поисками.

Кстати, искать спрятанное слово можно как по вертикали, так и по горизонтали.

Время пошло!

Удалось ли вам заметить слово "липа" за 9 секунд? Если вы уложились в отведенное время, у вас очень острое зрение, а вашей внимательности к деталям многие бы позавидовали.

Ответ:

Больше интересностей от УНИАН

Почему бы не попробовать свои силы в задании, где среди деревьев надо отыскать белку. Мы спрятали ее на фото, которое было снято недалеко от села Бронька в Закарпатской области. Ответ нужно дать за 6 секунд.

Если же вам больше по душе задания на поиск слов, попробуйте найти слово "небо" на картинке. На это задание мы выделили 7 секунд.

Вас также могут заинтересовать новости: