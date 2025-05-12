Ожидается, что его представят вместе с Galaxy Z Flip 7 этим летом.

Samsung все ближе к релизу своего первого бюджетного складного смартфона – Galaxy Z Flip FE. Согласно свежим утечкам, устройство будет работать на базе Exynos 2400, который также стоит в Galaxy S24 и S24+ на определенных рынках, включая Европу и Украину.

Данный чип имеет восемь ядер с частотами до 3,21 ГГц и графику Xclipse 940, что обещает достойную производительность в повседневных задачах и играх, пишет издание Wccftech.

Источник добавил, что новинка лишится поддержки некоторых функций Galaxy AI из-за ограничений NPU и получит 8 гигабайт оперативной памяти, что также можно считать компромиссом для снижения цены.

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Остальные характеристики будут пересекаться с Galaxy Z Flip 6: внешний дисплей на 3,4 дюйма, внутренний – 6,7-дюйма, 120 Гц, рама из алюминия, основная камера 50 Мп, зарядка 25 Вт и водонепроницаемость IP48. Динамики и фронтальная камера тоже как у Z Flip 6.

Samsung – главный производитель складных смартфонов на мировом рынке, но устройства "корейцев" до сих пор застряли в премиальном сегменте. Если актуальная модель Galaxy Z Flip6 продается за 1099 долларов, то за Galaxy Z Flip FE, по слухам, попросят всего 699 долларов.

В этом году Samsung также выпустит свой первый смартфон с тройным экраном. В разложенном состоянии размер устройства составит 9,96-дюйма – это почти на 30% больше, чем 7,6-дюймовая панель Galaxy Z Fold 6.

Меж тем уже завтра пройдет официальная презентация Galaxy S25 Edge. Это будет новый самый тонкий смартфон от Samsung, который также предложит широкий набор фирменных ИИ-функций и производительность флагманского уровня.

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