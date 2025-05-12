13 мая в Украине будут дожди / фото УНИАН, Виктор Ковальчук
Во вторник, 13 мая, в Украине продолжатся мокрая и прохладная погода. Капать будет практически по всей стране. Столбики термометров днем покажут +11°...+14°, на юго-востоке будет теплее, +15°...+18°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +6°, днем +13°.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +1°, днем +13°, дождь.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°, небольшой дождь.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +15°, дождь.
- В Тернополе 13 мая ночью будет +4°, днем +13°, небольшая облачность, дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +13°, дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +15°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +5°, днем +13°, дождь.
- В Виннице завтра будет +4°...+14°, небольшая облачность.
- В Житомире во вторник ночью будет +5°, днем +14°, небольшая облачность, дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+13°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет ночью +7°, днем +13°, небольшая облачность, дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +13°, небольшая облачность, дождь.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+11°, дождь.
- В Одессе 13 мая - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +14°, дождь.
- В Херсоне во вторник ночью будет +4°, днем +15°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +15°.
- В Запорожье температура ночью +6°, днем +16°, небольшая облачность, дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +4°, а днем +13°, небольшая облачность, дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +12°, дождь.
- В Днепре температура ночью будет +6°, днем +14°, небольшая облачность, дождь.
- В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +6°...+14°.
- В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +15°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +17°.
13 мая - праздник, приметы погоды
13 мая - Яков Теплый. В этот день заканчивались все сватовские дела. Май - это был неблагоприятный месяц для свадеб. Теплый вечер и звездная ночь предвещают хороший урожай.