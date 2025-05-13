Европейские лидеры готовы подождать результатов переговоров Украины и России в Стамбуле, прежде чем усиливать давление на США.

Европейские лидеры готовы подождать до возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина в Турции, прежде чем подталкивать США к введению новых санкций против Москвы, пишет Bloomberg.

"По данным источников, американская сторона хочет дать возможность провести переговоры между Россией и Украиной в четверг, прежде чем усиливать давление на Путина", - пишет издание.

В то же время если Путин откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня в четверг, европейские лидеры будут призывать президента Дональда Трампа выполнить свою угрозу ввести санкции против Москвы.

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Администрация Трампа ранее подготовила варианты усиления экономического давления на Россию. Трамп заявлял, что "США и их партнеры введут дополнительные санкции", если перемирие не будет соблюдаться.

В то же время в беседах между американскими и европейскими чиновниками в понедельник американская сторона не дала четкого ответа, готова ли она по-прежнему вводить санкции против России, если нападения продолжатся на этой неделе, или что она будет делать, если Путин откажется от встречи с Зеленским и продолжит нападать на Украину.

Переговоры Украины и России в Стамбуле

Владимир Путин предложил провести прямые переговоры между российской и украинской сторонами в Стамбуле. Украинский лидер Владимир Зеленский прямо сказал, что поедет в Стамбул 15 мая и будет ждать там Путина лично. Многие считают, что диктатор вряд ли решится на эту встречу.

Также сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность визита в Турцию. На возможность приобщения к переговорам главы Белого дома уже отреагировал Зеленский. Он отметил, что "все в Украине хотели бы, чтобы Трамп смог быть там с Украиной".

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