Депутат призывает срочно усиливать позиции.

Российская Федерация может не ждать 4-5 лет, чтобы осуществить военное нападение на западные страны, воспользовавшись их неготовностью.

Как передает n-tv, об этом на конференции в Берлине заявил депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Норберт Реттген, который также является заместителем главы Atlantik-Brücke (ассоциация для продвижения немецко-американского взаимопонимания и атлантизма, - ред.)

Реттген считает, что Москва может совершить новую агрессию быстрее - возможно, уже в течение двух-трех лет. Кремлевский правитель Путин воспользуется тем, что страны Европы не успели достичь своих военных целей, а у власти в Соединенных Штатах Америки находится Дональд Трамп:

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"Мы находимся под чрезвычайным давлением времени и должны срочно улучшать нашу обороноспособность. Потому что ситуация может ухудшиться быстрее и стать более опасной, чем об этом говорят официальные заявления".

Возможное нападение России на НАТО

Полномасштабное вторжение в Украину и гибридные атаки на страны Запада заставили европейцев серьезно рассмотреть возможность будущего нападения России на страны НАТО.

Хотя непосредственной угрозы пока не зафиксировано, разведки и военные эксперты предупреждают о потенциальных сценариях агрессии уже в ближайшие годы.

В частности, датская военная разведка считает, что Россия может быть готова к крупномасштабной войне в Европе в течение пяти лет, особенно если будет воспринимать НАТО как ослабленный или разделенный альянс.

Великобритания обновляет свои планы на случай войны, включая меры по эвакуации королевской семьи, усиление кибербезопасности и информирование населения.

СМИ сообщали, что немецкое правительство уже ведет переговоры с гигантами Deutsche Bahn, Lufthansa и Rheinmetall по их привлечению к обороне во время большой войны.

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