Армия РФ оказалась в очень уязвимом положении, говорит эксперт

Российские оккупанты по существу застряли в районе Покровска Донецкой области, где после определенного оперативного прорыва уже длительное время не могут подтянуть фланги и несут большие потери. Об этом в эфире 24 канала сказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

"По восточному фронту. Здесь особенно в районе Покровска у россиян практически невыполнимая задача, исходя из архитектуры фронта, которая сейчас есть. Они практически год уже в таком состоянии находятся. То есть, вроде как и вышли в оперативный прорыв, дошли до Покровска, но фланги за год подтянуть не смогли… Не получилось и вряд ли получится, а значит, с военной точки зрения, они не наступать должны к границам Донецкой и Днепропетровской областей, а реально отойти", – сказал Свитан.

Он пояснил, что если бы в РФ военной операцией руководили не политики, а военные, то соответствующие подразделения российской армии получили бы приказ отойти до Селидово. Как считает Свитан, когда противник начал наступать в сторону Днепропетровской области, то попал в "политический капкан":

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"Практически попали в ловушку, когда с точки зрения военной выполнить эту задачу невозможно, а отойти уже нельзя потому, что это политические, такие геополитические потери…"

По его словам, противник находится в данный момент в районе Покровска в очень уязвимой позиции, и ВСУ могут там давить с трех сторон. Свитан добавил, что ошибкой для россиян было идти на Котляровку – такой "убийственный приказ" не отдал бы ни один адекватный генерал.

"Для нас – это подарок идиотов-политиков, которые (приказали, – УНИАН), не разбираясь в военных действиях, не разбираясь в особенностях фронта, особенно в особенностях – потому что там все-таки Донбасс. Там есть определенные превышения по высотам, то есть перепады по высотам, реки, у которых разница в высотах до 100 м… Это старые горы", — пояснил эксперт.

По его словам, украинское военное руководство, судя по всему, хорошо понимает ситуацию и использует ее для уменьшения численности оккупантов, которые по приказу Кремля рвутся на Днепропетровскую область.

Ситуация на фронте

Как писал УНИАН, аналитики украинского мониторингового проекта DeepState считают, что у войск России не было прямых задач наступать на Днепропетровскую область, но они могут воспользоваться такой возможностью в случае достижения административной границы Донецкой области. Предполагается, что полный захват Донецкой области Москва использует для "победных" заголовков для своей пропаганды, а Днепропетровскую область – в качестве влияния на украинское общество.

Кроме того, тяжелые бои точатся в Серебрянском лесу. Там обстрелы происходят круглосуточно, а дроны и штурмовые группы противника не дают возможности украинским защитникам даже минутной передышки.

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