На решение Совета ICAO по этому делу уже отреагировал глава МИД Украины Андрей Сибига.

Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) признал Российскую Федерацию ответственной за сбитие пассажирского самолета Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17, в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом говорится в заявлении правительства Нидерландов.

В решении отмечается, что РФ нарушила Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации. Таким образом, Совет Международной организации подтвердил правоту Нидерландов и Австралии, которые возбудили дело против России в 2022 году.

"Я приветствую решение Совета ICAO, в первую очередь для родственников жертв рейса MH17. Это решение не может забрать их горе и страдания, но оно является важным шагом на пути к правде, справедливости и подотчетности для всех жертв рейса MH17 и их родственников. Кроме того, это решение является четким сигналом для международного сообщества, что государства не могут нарушать международное право без последствий", – подчеркнул министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп.

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На решение Совета ICAO по этому делу также отреагировал глава МИД Украины Андрей Сибига.

"Я приветствую важный вывод Совета ICAO, который подтверждает ответственность России за сбитие самолета рейса МН17. Это еще один шаг к восстановлению справедливости в отношении этого преступления. И четкий сигнал: независимо от того, сколько денег и усилий Россия вкладывает во ложь, чтобы скрыть свои преступления, правда побеждает, и справедливость побеждает", – написал он в соцсети Х.

Сбитие самолета МН17

В июле 2014 года Россия сбила в небе над временно оккупированной частью Донецкой области пассажирский компании Malaysia Airlines. Борт выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. В самолете находилось 298 человек – не выжил никто. Более 190 погибших были гражданами Нидерландов.

В 2022 году суд Гааги признал, что самолет был сбит именно российской ракетой – ее выпустили с оккупированной территории. Суд считает, что рейс MH17 был сбит ракетой "Бук" с сельскохозяйственного поля под Первомайском.

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