Поляки будут протестовать на границе с Украиной: в ГПСУ сделали заявление

Предварительно, действия польских перевозчиков могут продолжаться в течение 4 месяцев.

Движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" может быть затруднено из-за акции протеста с польской стороны, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"По информации, поступившей от представителей Пограничной стражи Республики Польша, сегодня может начаться акция протеста польскими перевозчиками на направлении ППр "Дорогуск", что напротив украинского ППр "Ягодин". Польская сторона сообщила, что в связи с такими действиями, пропуск грузовых транспортных средств будет осуществляться с периодичностью один автомобиль в час на въезд и один - на выезд", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что автобусы и грузовики, которые перемещают гуманитарную помощь будут пропускать беспрепятственно.

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"Предварительно, действия польских перевозчиков могут продолжаться в течение 4 месяцев", - информирует ГПСУ.

Обращается внимание, что по состоянию на сейчас движение грузовых автомобилей осуществляется без изменений, однако водителей просят учесть информацию выше.

Пограничник обещают дополнительно информировать о ситуации на этом направлении.

Протесты на границе с Польшей

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Комитет защиты перевозчиков и работодателей в сфере транспорта Польши на своей Facebook-странице анонсировал протест на крупнейшем пункте пропуска с Украиной - "Дорогуск-Ягодин". О дате старта акции и ее продолжительности не сообщалось. Польские организаторы аргументируют свое решение отсутствием реакции со стороны польских властей на требования по ограничению доступа украинских перевозчиков.

В прошлом году польские предприниматели тоже блокировали пункты пропуска. В частности, 9 февраля польские фермеры начали акцию протеста на границе с Украиной и в течение длительного времени блокировали шесть направлений. Впоследствии акция была свернута, однако 23 ноября 2024 года польские фермеры вновь заблокировали пункт пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной.

СМИ со ссылкой на источник в украинском Министерстве аграрной политики и продовольствия тогда сообщили, что польские фермеры, которые приняли решение блокировать границу с Украиной, не предъявляли претензий к украинской продукции. Акция использовалась ими в качестве давления на власти Польши.

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