Понимание того, что происходит под ледниковым щитом Антарктиды, важно для прогнозирования, что произойдет, когда он растает, считают ученые.

Внешне Антарктида может казаться холодным и безлюдным ландшафтом, и это действительно так. Но под ее ледяным щитом лежит целый скрытый мир. Ученые обнаружили там разнообразные биомы, скрытые реки и озера, горы, долины, первобытные бактерии и даже остатки древних экосистем. Об этом пишет Live Science.

Почти 90% суши Антарктиды покрыто слоем льда, толщина которого около 2,2 километра, и это длится около 34 миллионов лет. Однако исследователи уже начали раскрывать тайны того, что находится под этой загадочной частью мира.

"Очень увлекательно погружаться в эти древние миры и понимать, как континент эволюционировал со временем и что это означает", - сказал седиментолог из Института Альфреда Вегенера в Германии, который изучает историю климата в Антарктиде, Иоганн Клагес.

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Исследуя Антарктиду, Клагес обнаружил ископаемый образец янтаря - остаток древнего умеренного тропического леса, который покрывал континент более 90 миллионов лет назад. По его мнению, во время следующих экспедиций можно будет найти еще больше янтаря.

Антарктида также имеет более 400 субледниковых озер. Самое большое из них - озеро Восток - расположено под 4-километровой толщей льда неподалеку от российской станции "Восток". Клагес считает, что внутри него, вероятно, есть микроорганизмы, которых нет больше нигде на Земле.

Сложная система рек направляет воду в эти озера и от них. Об этом говорится в исследовании гляциолога Кристин Доу из Университета Ватерлоо в Канаде. Она использует радарную съемку, чтобы увидеть, что есть под поверхностью льда.

"Если трудно представить целую водную среду под слоем льда, представьте себе обычную реку, которая впадает в озеро и течет в океан, а затем просто добавьте сверху 4 км льда. Этот лед заставляет воду вести себя необычно. Под антарктическим льдом вода может течь вверх. Ее движение не всегда подчиняется гравитации", - рассказала Доу.

Однако большинство того, что спрятано подо льдом в Антарктиде, не такое захватывающее. В основном это просто камни - кристаллическая основа, гранит, добавила исследовательница. Также ее внимание привлекли очень большие площади мокрого осадка под некоторыми частями льда.

"Это те участки, которые очень быстро стекают в океан, потому что, по сути, лед просто плавает поверх этой взвеси влажного осадка. Это не так эстетично, как горы и долины, но это очень важно для понимания того, как ведет себя лед", - отметила ученая.

По словам Доу и Клагеса, понимание того, что происходит под ледниковым щитом Антарктиды важно для прогнозирования, что произойдет, когда он растает.

Целые районы Антарктики, например значительная часть Западной Антарктиды, находятся ниже уровня моря из-за толщины ледникового щита. Сейчас там нет океана, потому что лед занимает все пространство, сказала Доу. Если представить, что лед лежит в мыске, то сейчас он на ее краю. Но как только он начнет отступать, то сместится к середине этой миски. А поскольку лед легче воды, он в этот момент "будет плавать, как гигантский кубик льда", пояснила Доу.

Как только территория ниже уровня моря заполнится океаном, лед станет нестабильным и начнет ломаться, что еще больше ускорит повышение уровня моря.

"Поэтому момент, когда лед начнет отступать от края, является критическим, и мы уже на этом этапе", - подчеркнула исследовательница.

Она добавила, что Антарктида является очень нестабильным местом: хоть "она красивая, огромная, загадочная, но также действительно опасна".

Другие открытия об Антарктиде

Ранее УНИАН рассказывал, что впервые за десятилетие Антарктида неожиданно набрала вес. Между 2021 и 2023 годами Антарктический ледниковый щит впервые за десятилетие увеличил массу - более чем на 107 Гт/год. Это разворот многолетней тенденции потери льда, которая ускорялась последние 20 лет, особенно в Западной Антарктиде и Восточном регионе WL-QML. Причина - аномально высокие осадки, пополнившие массу ледника.

Также сообщалось, что огромный айсберг откололся от Антарктиды, и ученых поразило то, что они обнаружили под ним. Ледяной щит открыл участок океана, который не видел солнечного света десятилетиями. Сначала ожидания исследователей были низкими - они не думали, что под таким толстым ледяным покровом может быть богатая жизнь. Но то, что команда обнаружила, ее удивило: гигантские морские пауки, осьминоги, ледяные рыбы, кораллы и губки, в частности губка в форме вазы, возраст которой, возможно, достигает нескольких сотен лет. Исследователи считают, что смогут описать десятки новых для науки видов.

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