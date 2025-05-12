Его стоимость оценивают примерно в 2 миллиона фунтов стерлингов.

В ночь на 12 мая в доме премьер-министра Великобритании Кира Стармера в северном Лондоне произошел пожар. Инцидент расследует контртеррористическая полиция.

Как сообщает The Telegraph, возгорание случилось около 1:35. Причины не раскрывали, однако известно, что пламя повредило вход в дом. Пожар удалось локализовать в течение 20 минут, в результате инцидента никто не пострадал.

Городская полиция Лондона просит свидетелей откликнуться. По данным источников газеты, поручение расследования отделу по борьбе с терроризмом является обычным делом в ситуации, когда пострадавшей стороной является высокопоставленный человек. На Даунинг-стрит отказались сообщать детали:

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"Премьер-министр благодарит аварийно-спасательные службы за их работу. Инцидент расследуется в режиме реального времени, и мы не будем предоставлять дальнейших комментариев".

Отмечается, что Стармер и его жена в 2004 году заплатили за свой трехэтажный дом 650 тысяч фунтов стерлингов. Он расположен рядом с домом министра энергетики Эда Милибенда и известного актера Бенедикта Камбербэтча. Летом прошлого года семья переехала на Даунинг-стрит.

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