'Русалки' из Кореи: женщины Хэньо выживают на глубине без кислорода

Ученые исследовали, что путем тренировки у этих женщин вырабатывается выносливость.

Женщины-пирнальщицы с острова Чеджу, известные как Хэньо, демонстрируют генетические изменения, облегчающие ныряние в холодную воду. В течение поколений они собирали морепродукты без аквалангов, погружаясь на глубину до 10 метров, говорится в исследовании, опубликованном в Cell Reports.

Хотя каждое погружение длится около 30 секунд, общая продолжительность сессии может достигать 4-5 часов. Ученые из Калифорнийского университета в Беркли проанализировали геномы 30 Хэньо, 30 непирнальниц с Чеджу и 31 женщины с материка. Средний возраст участниц - 65 лет.

Анализ показал: Хэньо - одна из двух человеческих групп, имеющих генетические адаптации к нырянию (другая - баджау из Юго-Восточной Азии).

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Во-первых, жители Чеджу генетически отличаются от материковых корейцев. Во-вторых, у Хэньо обнаружили варианты генов, связанные с выносливостью к холоду и пониженным диастолическим давлением. Эти гены были у 33% людей с Чеджу, но только у 7% материковых.

"Эта связь может отражать естественный отбор, направленный на смягчение осложнений диастолической гипертензии, с которыми сталкиваются женщины-дайверы во время беременности. Поскольку женщины Баджау также ныряют во время беременности, мы задаемся вопросом, действительно ли беременность является причиной многих генетических изменений в этих популяциях дайверов", - заявила Мелисса Илардо, генетик из Университета Юты.

Во время имитированных погружений частота сердечных сокращений у Хэньо снижалась на 18,8 ударов в минуту, тогда как у женщин из Чеджу, которые не ныряют, - только на 12,6. Это экономит кислород и дает преимущество при многих погружениях.

Однако ДНК ныряльщиц и не ныряльщиц из Чеджу одинакова. Это свидетельствует, что сердечный рефлекс формируется тренировкой, а не передается генетически.

"Поскольку представители племени Хэньо занимаются нырянием очень давно, их пульс был натренирован снижаться сильнее. Это мы даже могли визуально увидеть - у одного дайвера частота сердечных сокращений снизилась более чем на 40 ударов в минуту менее чем за 15 секунд", - отметил Илардо.

Традиция Хэньо исчезает: молодежь ее не продолжает. Средний возраст Хэньо - около 70 лет, и это может быть последнее поколение.

Однако их биологическое и культурное наследие может стать ценным для науки.

"Мы очень рады узнать больше о том, как эти генетические изменения могут влиять на здоровье более широкого населения Чеджу. Если мы сможем глубже охарактеризовать, как эти изменения влияют на физиологию, это может вдохновить на разработку терапевтических средств для лечения различных состояний, таких как гипертонические расстройства беременности и инсульт", - пояснил Илардо.

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