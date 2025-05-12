Искусственный интеллект 'восстановил' 2000-летний свиток, который был уничтожен Везувием

Ученые открыли ранее неизвестный труд эпикурейского философа первого века до нашей эры.

Ученым удалось определить автора и название древнего текста, который пролежал запечатанным в обугленном свитке почти 2 000 лет. В этом заслуга сложных методов машинного обучения и сканирования с высоким разрешением, пишет The Daily Galaxy.

В своем исследовании ученые рассказали, что они виртуально "развернули" древний свиток PHerc. 172 при помощи современных технологий. Благодаря этому был обнаружен ранее неизвестный труд Филодема, эпикурейского философа первого века до нашей эры.

В издании напомнили, что после извержения Везувия город Геркуланум вместе с его библиотекой был погребен под толстым слоем вулканического пепла и пемзы. На Вилле папирусов, где были обнаружены свитки, хранится редкая и бесценная коллекция рукописей, некоторые из которых являются единственными сохранившимися произведениями классического римского периода. Они сохранились в хрупком и обугленном состоянии, что затрудняет их вскрытие традиционными методами без нанесения дополнительного ущерба.

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В 2015 году ученые с помощью рентгеновской томографии отсканировали древний свиток из места Эн-Геди, создав его 3D-модель. На основе этого команда Университета Кентукки разработала программу Volume Cartographer, которая использует микротомографию для обнаружения следов чернил на карбонизированном папирусе.

Исследователи обучили нейросеть распознавать тончайшие узоры чернил. Уже в 2019 году первая демонстрация этой техники дала успешные результаты, проложив путь для будущих применений.

Недавняя идентификация свитка PHerc. 172 открыла ранее неизвестный трактат Филодема, который называется "О пороках и противоположных им добродетелях, о том, кто они и о чем". По словам ученых, это произведение является исследованием того, как жить добродетельно, избегая пороков.

В издании подчеркнули, что это открытие является лишь частью более масштабной инициативы под названием "Вызов Везувия". Ее целью является использование краудсорсинга для расшифровки неоткрытых свитков. Для этого используются инструменты на основе искусственного интеллекта.

Другие открытия ученых

Ранее археологи раскопали под Римом скрытый древний дворец, который, скорее всего, был домом для Пап Римских между 9 и 13 веками нашей эры. Отмечается, что такая находка была обнаружена во время реставрации нескольких частей Рима, в том числе и площади Сан-Джованни-ин-Латерано.

Кроме того, ученые выяснили, когда на Земле исчезнет кислород. Атмосфера, богатая кислородом, является временной фазой в истории планеты, утверждают исследователи.

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