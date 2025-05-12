В правительство страны не планирует сокращать расходы в связи с выборами.

Дефицит государственного бюджета Венгрии вырос до рекордного уровня в апреле, поскольку выплаты по процентам опередили рост налоговых поступлений. Правительству страны пришлось заморозить некоторые расходы.

Издание Bloomberg пишет, что по данным Министерства экономики страны, за первые четыре месяца года дефицит составил более более 2,9 триллиона форинтов или 8 миллиардов долларов, что стало рекордом после резкого увеличения выплат по долгам. Только за апрель дефицит составил 376 миллиардов форинтов.

"В бюджете заморожены значительные статьи, что доказывает способность фискальной политики быстро реагировать", - сказал Корнель Кисгергели, государственный секретарь Министерства экономики, не уточнив, какие именно статьи расходов были приостановлены.

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Правительство Виктора Орбана уже повысило целевые показатели дефицита на этот и следующий год, что заставило рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизить прогноз по долговым обязательствам Венгрии, имеющим самый низкий инвестиционный рейтинг. Рейтинговое агентство предупредило о рисках перед парламентскими выборами в 2026 году.

Кисгергели отрицает, что кабинет министров будет сокращать расходы в связи с выборами, добавляя, что ему приходится реагировать на изменения во внешней среде.

Форинт ослаб на 0,5% до 405,88 к евро, что стало худшим показателем среди развивающихся рынков.

Правительство Венгрии планирует экономический рост на уровне 2,5% в этом году, при этом бюджетный совет страны предупреждает, что прогноз может быть слишком оптимистичным после сокращения ВВП в первом квартале.

Экономика Венгрии - главные новости

Издание Financial Times писало, что замораживание европейских денег ударило по Венгрии. Дефицит бюджета в 2024 году составило более 4,5% ВВП, что усилило политическую напряженность.

Кроме того, 1 января Будапешту официально отказали в финансировании ЕС на сумму 1,04 млрд евро из-за обвинений в коррупции.

11 февраля стало известно, что инфляция в Венгрии подскочила сильнее, чем ожидалось. Так, потребительские цены в январе выросли на 5,5% в годовом исчислении, что стало самым большим скачком за 13 месяцев, по сравнению с 4,6% в декабре.

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