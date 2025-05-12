Сейчас только два члена ЕС не входят в эту зону - Ирландия и Кипр.

В 2026 году Кипр присоединится к Шенгенской зоне. Правительство страны планирует завершить все технические подготовки до конца 2025-го.

Как передает Cyprus Mail, с таким заявлением выступил президент Республики Кипр Никос Христодулидис. По его словам, это станет стратегически важным решением как для самой страны, так и для Европейского Союза. Он ожидает, что Европарламент также "внесет свой вклад".

После встречи с Христодулидисом руководительница Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что они всегда будут рядом с Кипром и планируют активно поддерживать эту страну.

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Шенгенская зона - это пространство без внутренних границ, которое позволяет свободное передвижение людей между странами-участницами, без необходимости проходить паспортный контроль на внутренних границах. Это один из ключевых элементов европейской интеграции.

Шенгенская зона

По состоянию на 2025 год полноправными членами Шенгенской зоны являются 29 стран. Из них 22- это государства-члены Европейского Союза, а еще 4 страны (Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн) входят в Шенген, хотя не являются частью ЕС.

В 2023-2024 годах к Шенгену полностью присоединилась Хорватия, став 29-м государством в этом пространстве. Последними были Румыния и Болгария.

Как известно, Кипр имеет несколько серьезных препятствий, затрудняющих его полноценное присоединение к Шенгенской зоне, несмотря на то, что страна является членом ЕС еще с 2004 года. Речь идет не о технических, а преимущественно политических и территориальных проблемах.

Так, страна фактически разделена на две части: южную (международно признанная Республика Кипр) и северную (так называемую Турецкую Республику Северного Кипра). Между ними - буферная зона под контролем ООН.

Участие в Шенгенской зоне требует единого и контролируемого пограничного режима, которого Кипр пока не имеет на всей территории. Кроме того, через зеленую границу существуют неофициальные или слабо контролируемые пути пересечения, которые могут быть использованы для нелегального въезда в ЕС.

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