Он назвал отказ Москвы от перемирия "неутешительным сигналом".

Сегодня вся ответственность за прекращение войны в Украине находится в руках России и кремлевского правителя Путина.

Как передает итальянское информационное агентство ANSA, об этом в кулуарах лондонской министерской встречи европейских лидеров заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Он назвал продолжение атак на Украину "неутешительными сигналами", отметив, что решающим условием для серьезных переговоров является прекращение огня сроком на 30 дней:

"Я надеюсь, что Москва признает готовность Зеленского к прямым переговорам и приверженность всех нас к достижению мира. Но вся ответственность сегодня в руках Путина. Мир зависит только от воли Российской Федерации".

Перемирие в Украине

Международное сообщество продолжает давить на Кремль с требованием ввести 30-дневное прекращение огня в Украине, начиная с 12 мая.

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Инициатива была озвучена на высоком уровне лидерами Германии, Франции, Великобритании и Польши во время визита в Киев в начале мая. Ее цель - создать условия для начала реальных переговоров между Украиной и Россией.

Несмотря на то, что идею поддержал президент США Дональд Трамп, Москва отказалась от прекращения огня, предложив вместо этого организовать переговоры в Стамбуле.

Украина согласилась принять участие во встрече, но подчеркнула, что ждет подтвержденного прекращения боевых действий. Западные дипломаты предупреждают: в случае отказа России ЕС и партнеры готовы ввести новый пакет жестких санкций.

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