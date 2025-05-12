Зеленский, вероятно, исходит именно из того, что Путин откажется от визита и этим в глазах Трампа покажет себя слабаком.

Вероятность того, что прямые переговоры президентов Украины и России состоятся на этой неделе в Турции, является крайне низкой. И даже если это произойдет, первая встреча не принесет никаких практических результатов. Об этом на страницах издания The Spectator пишет политический аналитик Марк Галеотти.

Он отмечает, что все громкие заявления Киева и Москвы в последние дни были скорее политической игрой, адресованной в сторону Вашингтона, чем реальной попыткой начать прямой диалог.

По словам Галеотти, перед тем, как озвучить предложение о прямых переговорах с Киевом в Турции, Путин не провел необходимых консультаций не только с турецкими властями, но даже со своим окружением. Так что это выглядело просто как попытка отбить украинский пас с ультимативным предложением 30-дневного перемирия и снова показать Трампу, что Россия якобы хочет мира.

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В предложении Путина не было никакой конкретики, вероятно, он имел в виду переговоры на уровне делегаций, пишет Галеотти. Но требование Трампа к Украине немедленно согласиться на переговоры с РФ выбило у Зеленского из рук карту 30-дневного перемирия. И тогда украинский лидер пошел на эскалацию, ультимативно объявив, что в четверг он будет ждать Путина в Турции - лично.

По мнению Галеотти, шансы, что Путин примет предложение и действительно приедет в Турцию уже на этой неделе, являются мизерными.

"Обычно на урегулирование вопросов безопасности и протокола перед поездкой Путина за границу требуются недели. Кроме того, трудно представить, что без детальной предварительной работы двое мужчин, которые так явно ненавидят друг друга, могли бы достичь какого-то прогресса", - пишет аналитик.

Россияне уже заявили, что хотят продолжить переговоры с той точки, где они остановились в 2022 году - со "Стамбульского протокола". Галеотти отмечает, что тот документ учитывал ряд условно "мелких" вопросов, но согласия по ряду наиболее важных вопросов тогда так и не достигли. И сегодня они так и остаются ключевыми камнями преткновения.

Аналитик не исключает, что все события и заявления последних дней могут быть "просто театром", в котором "бессильная Европа, отчаявшаяся Украина и высокомерная Россия" играют свои роли перед "самовлюбленной и нестабильной Америкой", пытаясь не выглядеть самой большой проблемой в глазах Трампа.

По мнению Галеотти, Зеленский, вероятно, ожидает, что Путин просто не приедет в Турцию и пришлет вместо себя главу МИД Сергея Лаврова. Это даст Зеленскому возможность обвинить Путина в трусости.

"В любом случае любые переговоры лучше, чем никаких. Всегда существует вероятность достижения определенного небольшого прогресса. Однако трагедия заключается в том, что сейчас с обеих сторон никто по-настоящему не заинтересован в разговоре, а только делают вид, что хотят этого больше, чем другая сторона", - резюмирует аналитик.

Переговоры в Турции: последние новости

Как писал УНИАН, министр иностранных дел Турции подтвердил, что его страна готова предоставить площадку для прямых переговоров Украины и России, а при необходимости может выступить и посредником. Он выразил надежду, что переговоры начнутся в ближайшие дни.

Однако Россия до сих пор не дала четкого ответа на предложение Зеленского о личной встрече с Путиным в Турции 15 мая. Сегодня спикер Кремля сделал лишь расплывчатое заявление, из которого не следует однозначного ответа о том, согласна ли Россия на эту встречу или нет.

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