Отныне Берлин не будет комментировать эту тему.

Новое правительство Германии больше не будет обсуждать публично возможность отправки Украине авиационных крылатых ракет Taurus.

Как передает Euractiv, с таким заявлением выступил представитель Министерства обороны страны. Он сказал, что немецкое правительство не должно было привлекать чрезмерного внимания к теме дальнобойных ракет, а их поставки были значительно переоценены в публичной дискуссии:

"Германия продолжит поддерживать Украину оружием, в том числе дальнобойным, но не будет уточнять, какие именно системы вооружений будут поставлены и в какой момент".

Представитель канцлера Штефан Корнелиус также подтвердил журналистам, что этой же позиции придерживается Фридрих Мерц.

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Передача Taurus Украине

Как известно, эти ракеты имеют дальность более 500 километров и способны поражать стратегические цели, такие как мосты и командные пункты в глубоком тылу противника. Украина считает, что это вооружение может существенно усилить ее обороноспособность.

Бывший канцлер Олаф Шольц был против передачи Taurus Украине из-за страха "эскалации" со стороны Москвы. Россия постоянно угрожала странам, которые передавали дальнобойное оружие, однако до дела никогда не доходило.

Перед выборами Фридрих Мерц заявлял о готовности передать ракеты украинской армии. После того, как он пришел к власти, немецкое правительство объявило о готовности рассмотреть этот вопрос.

Новый канцлер подчеркнул, что такая помощь должна быть согласована с европейскими партнерами, учитывая то, что Великобритания, Франция и США уже предоставляют Украине подобное вооружение.

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