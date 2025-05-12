Термобарические дроны наиболее эффективны, если взрывы осуществляются внутри помещения.

ВСУ и российские оккупанты постоянно совершенствуют свои дроновые технологии, чтобы быть более эффективными на поле боя. Сейчас БПЛА на оптоволокне перестали быть пределом возможностей. Об этом рассказал председатель ОО "Аэроразведка" Ярослав Гончар в эфире "Украинского радио".

По словам эксперта, использование дронов на оптоволокне не является вершиной развития робототехники, а лишь одним из направлений, которое нашло свое место в современных военных технологиях. Он добавил, что дроны на оптоволокне - лишь отдельная ветвь, имеющая свои преимущества и недостатки, да еще и не является новой технологией.

"Это не потолок. Дроны на оптоволокне - это не вершина робототехники. Это лишь ветка, которая нашла свое место. Они имеют свои преимущества и недостатки. И если посмотреть - то это вообще не новая технология", - подчеркнул специалист.

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Он привел в пример управляемые противотанковые ракеты, которые, по его словам, работают по похожему принципу, только с другими характеристиками по весу и мощности. Сейчас эффективного противодействия им нет, но военный считает, что такое решение обязательно будет найдено. Это естественный процесс развития технологий, когда наиболее действенные концепты получают поддержку и финансирование.

Относительно вопроса, как решать проблему оптоволоконных кабелей, которые остаются после таких дронов в лесополосах, Гончар сравнил эту ситуацию с проблемой разминирования территорий:

"Это вопрос из того же ряда, что и минные поля. Украина уже сейчас является наиболее загрязненной взрывоопасными предметами страной в мире. Это длительный процесс, поскольку на загрязненных участках боевые действия продолжаются годами".

Гончар также отметил, что противодействие дроновым технологиям - это постоянный процесс совершенствования как со стороны Украины, так и со стороны врага. По его словам, чем больше внимания уделяется той или иной технологии, тем быстрее разрабатываются новые модели. Чем больше ВСУ совершенствуют свои технологии, тем активнее враг адаптируется.

"Враг также увеличивает линейку производителей. Появление новых дронов вроде "Молнии" и "Ориона" свидетельствует о том, что только "шахедов" врагу недостаточно. Термобарические дроны наиболее эффективны, если взрывы осуществляются внутри помещения. Обломков нет, однако они создают большую температуру и изменение давления. Если враг целится в жилые дома, квартиры, то такой дрон нанесет большой вред", - подчеркнул Гончар.

Сбитие вражеских Су-30 морскими дронами - почему это была сложная операция

Напомним, в ночь на 3 мая украинские морские дроны Magura-7 впервые в мире сбили два российских истребителя Су-30 над Черным морем. В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что это - историческое событие.

Капитан первого ранга, руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук сказал, что истребитель Су-30 - малоразмерная, скоростная цель. И не каждый истребитель можно сбить на поле боя.

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