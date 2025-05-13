Биолог рассказал о 4 нелетающих птицах, которым удалось избежать вымирания

Один из этих видов является самой большой птицей в мире.

В течение миллионов лет нелетающие птицы процветали по всему миру. С приходом людей вымерли 166 видов нелетающих птиц, но некоторым из них повезло гораздо больше.

Американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для Forbes рассказал о четырех видах нелетающих птиц, которым удалось избежать вымирания. Один из этих видов является самой большой птицей в мире.

Страус

Биолог поделился, что страусы не просто выживают, а является самой крупной и тяжелой живой птицей в мире. Рост этих птиц может составлять более 270 см, а вес - более 135 кг.

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Страусы эволюционировали не для полетов, а для скорости и выносливости, отметил Трэверс. Он подчеркнул, что эти птицы могут бегать со скоростью свыше 60 км/ч и наносить смертоносные удары при угрозе.

По словам биолога, именно выдающиеся физические способности страусов позволили им избежать вымирания. Охотникам было очень трудно их поймать.

Киви

Киви не отличаются внушительными размерами, но они являются одними из самых уникальных птиц на Земле, подчеркнул биолог. Он отметил, что всего существует пять видов киви, все из которых являются национальными символами Новой Зеландии.

Биолог поделился, что киви пугливые ночные существа, которые эволюционировали в условиях отсутствия хищников. У этих птиц слабое зрение, а перья похожи на волосы. Тем не менее у них высоко развито обоняние, что является редкостью для птиц.

Трэверс рассказал, что к XX веку многие популяции киви резко сократились. К счастью, активные усилия по их сохранению позволили избежать вымирания этого вида.

Эму

Эму достигают в высоту почти 2 метра, что делает их вторыми по величине птицами в мире. Они обитают на материковой части Австралии и близлежащих островах.

Биолог отметил, что хотя эму не умеют летать, они компенсируют это длинными шагами и максимальной скоростью бега почти 48 км/ч. Эти птицы способны преодолевать огромные расстояния в поисках пищи и воды.

Трэверс подчеркнул, что эму, в отличие от многих нелетающих птиц, в основном сосуществуют с людьми. Благодаря широкому ареалу обитания и кочевому характеру на них трудно охотиться. Также эму оказались удивительно приспособленными к сельскохозяйственному освоению земель.

Галапагосский нелетающий баклан

Многие виды бакланов являются гладкими, ныряющими в воду, а также способны к полету. Тем не менее галапагосский нелетающий баклан является исключением.

Биолог рассказал, что этот вид развил короткие крылья и сильные перепончатые лапы. Вместо полета галапагосские нелетающие бакланы научились плавать.

В наши дни сохранились всего около 1000 таких птиц. Галапагосские нелетающие бакланы продолжают существовать, во многом благодаря заповедному статусу Галапагосских островов и постоянным программам по сохранению популяции.

Другие необычные птицы

Ранее американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс рассказал о самой большой птице, которую когда-либо знал мир. По его словам, одним яйцом можно было прокормить целую семью.

Кроме того, ученые распознали гигантский череп птицы возрастом 45 миллионов лет. Этот устрашающий гигант доминировал в древнем регионе Гайзельталь в Германии.

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