Когда дело касается ваших банковских карточек, стоит быть особенно осторожным.

За прошлый год мошенники украли с банковских карт украинцев около 1,1 миллиарда гривен. Национальный банк рассказал, какие схемы мошенники используют чаще всего, и как не попасть на крючок.

Больше всего случаев мошенничества с использованием банковских карт произошло в интернете - 83% от общего количества. Остальные приходится на махинации с техническими устройствами, например, банкоматами или терминалами безналичной оплаты.

Как отметили в НБУ, в большинстве случаев (84%) мошенники прибегали к методам так называемой социальной инженерии: используя определенные техники убеждения, людей обманывали и заставляли добровольно выдать номера счетов, пин-коды и другие финансовые данные.

Видео дня

Также Нацбанк приводит примеры самых типичных схем выманивания денег:

Телефонный обзвон или почтовая рассылка с предложением получения финансовой помощи от украинского правительства, ООН или благотворительных организаций. Для "начисления помощи" злоумышленники просят предоставить все данные о банковском счете, включая данные карты. После этого имеющиеся на карте деньги злоумышленники забирают себе. Использование поддельных сайтов, которые имитируют известные интернет-магазины, страницы банков или другие сайты. Здесь задача злоумышленников заключается в том, чтобы спровоцировать жертву ввести данные своей банковской карты в "форму оплаты" на сайте, то есть передать им прямо в руки. Фейковый сбор денег с благотворительной целью - помощь Силам обороны, беженцам и тому подобное. В этой схеме воры выдают себя за волонтеров и указывают реквизиты счета, куда жертва самостоятельно перечисляет средства. Затем эти деньги преступники забирают себе вместо того, чтобы передать на указанные ими цели. Телефонный звонок или текстовое сообщение якобы от друга, родственника или коллеги с просьбой о срочной денежной помощи - дать взятку, оплатить услуги больницы или просто одолжить "до понедельника". Часто рассылка может идти со "взломанного" аккаунта, поэтому стоит дополнительно убедиться, что деньги у вас просит именно ваш близкий человек, а не кто-то, кто влез в его мессенджер. Получение несанкционированного доступа к информации в телефоне или компьютере жертвы. Чаще всего происходит, когда жертва переходит по подозрительной ссылке в электронном письме, СМС или сообщении в мессенджере и тем самым загружает себе на гаджет вирус с программой-шпионом. Если преступникам повезет, они могут найти в памяти устройства реквизиты банковских счетов, пин-коды или пароли.

Мошенничество в Украине

Как писал УНИАН, ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил об активизации телефонных мошенников, которые пытаются нажиться на семьях военнопленных и пропавших без вести защитников.

По его словам, преступники звонят родственникам пропавших, представляются сотрудниками благотворительных организаций и пытаются выманить деньги. В частности мошенники уверяют потенциальных жертв, что якобы могут передать письмо или даже посылку пленному, но для этого якобы нужно дать взятку охране, а потому надо предварительно дать на это деньги.

Вас также могут заинтересовать новости: