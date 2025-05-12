За прошлый год мошенники украли с банковских карт украинцев около 1,1 миллиарда гривен. Национальный банк рассказал, какие схемы мошенники используют чаще всего, и как не попасть на крючок.
Больше всего случаев мошенничества с использованием банковских карт произошло в интернете - 83% от общего количества. Остальные приходится на махинации с техническими устройствами, например, банкоматами или терминалами безналичной оплаты.
Как отметили в НБУ, в большинстве случаев (84%) мошенники прибегали к методам так называемой социальной инженерии: используя определенные техники убеждения, людей обманывали и заставляли добровольно выдать номера счетов, пин-коды и другие финансовые данные.
Также Нацбанк приводит примеры самых типичных схем выманивания денег:
- Телефонный обзвон или почтовая рассылка с предложением получения финансовой помощи от украинского правительства, ООН или благотворительных организаций. Для "начисления помощи" злоумышленники просят предоставить все данные о банковском счете, включая данные карты. После этого имеющиеся на карте деньги злоумышленники забирают себе.
- Использование поддельных сайтов, которые имитируют известные интернет-магазины, страницы банков или другие сайты. Здесь задача злоумышленников заключается в том, чтобы спровоцировать жертву ввести данные своей банковской карты в "форму оплаты" на сайте, то есть передать им прямо в руки.
- Фейковый сбор денег с благотворительной целью - помощь Силам обороны, беженцам и тому подобное. В этой схеме воры выдают себя за волонтеров и указывают реквизиты счета, куда жертва самостоятельно перечисляет средства. Затем эти деньги преступники забирают себе вместо того, чтобы передать на указанные ими цели.
- Телефонный звонок или текстовое сообщение якобы от друга, родственника или коллеги с просьбой о срочной денежной помощи - дать взятку, оплатить услуги больницы или просто одолжить "до понедельника". Часто рассылка может идти со "взломанного" аккаунта, поэтому стоит дополнительно убедиться, что деньги у вас просит именно ваш близкий человек, а не кто-то, кто влез в его мессенджер.
- Получение несанкционированного доступа к информации в телефоне или компьютере жертвы. Чаще всего происходит, когда жертва переходит по подозрительной ссылке в электронном письме, СМС или сообщении в мессенджере и тем самым загружает себе на гаджет вирус с программой-шпионом. Если преступникам повезет, они могут найти в памяти устройства реквизиты банковских счетов, пин-коды или пароли.
Мошенничество в Украине
Как писал УНИАН, ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил об активизации телефонных мошенников, которые пытаются нажиться на семьях военнопленных и пропавших без вести защитников.
По его словам, преступники звонят родственникам пропавших, представляются сотрудниками благотворительных организаций и пытаются выманить деньги. В частности мошенники уверяют потенциальных жертв, что якобы могут передать письмо или даже посылку пленному, но для этого якобы нужно дать взятку охране, а потому надо предварительно дать на это деньги.