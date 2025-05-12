Александр Пивненко выполняет задачи в штатном режиме, заявили в НГУ.

Командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко не отстранили от обязанностей, он выполняет задачи в штатном режиме.

Об этом информирует пресс-служба Нацгвардии.

"Во избежание распространения недостоверной информации от неофициальных источников, сообщаем: командующий Национальной гвардии Украины бригадный генерал Александр Пивненко не отстранен от исполнения служебных обязанностей. Он продолжает выполнять свои обязанности и определенные задачи в штатном режиме", - говорится в сообщении.

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Обыски у должностных лиц Нацгвардии: что известно

Как сообщал УНИАН, 10 мая в Министерстве внутренних дел заявили, что отстранены от должностей шесть должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления (ГУ) Национальной гвардии. Кто именно отстранен - не уточнялось.

Однако издание ZN.UA со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило об обысках у ряда должностных лиц Национальной гвардии 9 и 10 мая в рамках дела, открытого по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 5 ст. 191 ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"); ч. 3 ст. 209 ("легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"); ч. 3 и ч. 4 ст. 368 ("принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом").

По информации издания, детективы НАБУ пришли с обысками домой к командующему Нацгвардии бригадному генералу Александру Пивненко, директору Департамента логистики ГУ НГУ полковнику Сергею Гриценко, директору Департамента логистики ГУ НГУ полковнику Николаю Модлинскому, заместителю директора Департамента логистики - начальнику управления автомобильной и бронетанковой техники ГУ НГУ полковнику Александру Калатинцу, начальнику управления расквартирования и капстроительства полковнику Денису Ганазу, начальнику Центральной базы производственно-технологической базы ГУ НГУ полковнику Александру Калатинцу, начальнику управления расквартирования и капстроительства полковнику Денису Ганазу, начальнику Центральной базы производственно-технологической базы.

Обыски также проходили в служебных помещениях Центральной базы обеспечения Главного управления Нацгвардии.

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