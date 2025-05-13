Он говорит, что плохая гигиена может привести к заболеваниям.

Многоразовые бутылки для воды, которые не очищают регулярно, могут содержать значительно больше бактерий, чем туалетное сиденье.

Об этом в своем TikTok-блоге рассказал американский анестезиолог Миро Фигура. По словам доктора, независимое исследование показало, что в такой бутылке для воды в 40 тысяч раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза. Кроме того, бактерии могут активно размножаться в крышках:

"Если вы ежедневно наполняете одну и ту же бутылку для воды, возможно, вам стоит остановиться. Ваша бутылка - это рассадник бактерий. Каждый раз, когда вы делаете глоток, микробы из вашего рта, рук и воздуха попадают внутрь".

Фигура говорит, что загрязнение и хроническое воздействие плесени и биопленок могут вызвать острые и хронические заболевания. Он советует мыть бутылки каждый день, устраивая им тщательную очистку раз в неделю.

Видео дня

Как правильно мыть многоразовую бутылку?

Врач советует мыть ее теплой мыльной водой после каждого использования, не пропуская резьбу, носики и резиновые уплотнители. Не следует закрывать крышку, пока бутылка полностью не высохла, поскольку влажность только способствует росту бактерий. Особенно тщательно следует мыть бутылки, которые используют больные люди, а также те, кто пьет сладкие напитки и ест во время питья. Не стоит оставлять воду в бутылке, если вы ею не пользуетесь.

Другие интересные советы из сети

Как известно, мочалки для тела быстро накапливают бактерии, грибок и мертвые клетки кожи. Эксперт рассказал, как часто их надо менять, чтобы не пострадать от проблем со здоровьем.

А известный врач Пол Саладино заявил, что длительное ношение беспроводных наушников может навредить мужскому здоровью.

Вас также могут заинтересовать новости: