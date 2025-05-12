По мнению эксперта, риски разбалансировки энергосистемы минимальны при условии отсутствия российских обстрелов.

Несмотря на разгар ремонтной кампании на АЭС, Украина сейчас производит достаточно электроэнергии для покрытия внутреннего потребления. Поэтому риск возвращения веерных отключений света является минимальным. Об этом в комментарии УНИАН рассказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

"В Украине сейчас достаточно электрической энергии. Более того, днем есть избыток и оператор системы передачи (НЭК "Укрэнерго" - УНИАН) предоставляет команду на отключение отдельных объектов для того, чтобы сбалансировать генерацию и потребление электроэнергии", - отметил Рябцев.

Он добавил, что, хотя Украина договорилась об увеличении экспорта электроэнергии в ЕС на 100 мегаватт, и "сейчас часовой максимум составляет 650 МВТ", однако европейцам не нужно столько лишней украинской электроэнергии.

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"В те часы, когда избыток электроэнергии у нас, им она также не нужна, а накопление энергии, к сожалению, у нас не настолько развито, чтобы удовлетворять даже собственные потребности", - отметил эксперт.

Риски отключений электроэнергии

Говоря о вероятности возвращения графиков отключения электроэнергии, Геннадий Рябцев отметил, что вероятность этого сценария пока минимальна, при условии отсутствия новых атак на энергосистему.

"Есть риски разбалансировки энергосистемы, если потребление существенно возрастет, но на сегодня вероятность такого резкого роста потребления невелика. Поэтому это, скорее, установка для дальнейших действий, чем что-то связанное с возможностью отключений в ближайшие месяцы", - отметил эксперт.

На вопрос, возможны ли отключения, если температура воздуха превысит отметку в 30 градусов, Геннадий Рябцев отметил, что все будет зависеть от количества энергоблоков АЭС, которые будут находиться на плановом ремонте.

"Если, например, 1-2 (блоки АЭС - УНИАН) будут находиться на технологическом обслуживании, то, думаю, что пик будет пройден. В то время, когда самая высокая температура, самый высокий объем генерации обеспечивает солнце (солнечные электростанции - УНИАН)", - отметил эксперт.

Ситуация в энергосистеме

По данным МАГАТЭ, из 9 энергоблоков АЭС, которые находятся на неоккупированной территории Украины, сейчас работают 5. Остальные четыре находятся на плановом техническом обслуживании.

В начале апреля министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина может обойтись летом без отключений, если не будет новых атак на энергосистему.

Зато член энергетического комитета Сергей Нагорняк прогнозирует незначительный дефицит электроэнергии в жаркие дни.

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