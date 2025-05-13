Дефицит тантала - один из факторов снижения российского производства оружия.

США могут с помощью новых санкций нанести значительный удар по оружейному потенциалу России – лишив российскую промышленность критически важных материалов, необходимых для производства лучшего российского оружия.

Как пишет военный аналитик Дэвид Акс в статье для The Telegraph, речь идет о тантале - редком минерале, который используется во многих высокотехнологичных отраслях промышленности для производства конденсаторов.

Как объясняет Акс, лучшие российские крылатые и баллистические ракеты, беспилотники и танки оснащены процессорами, навигационными системами или радиоприемниками с танталовыми конденсаторами. Но большая часть тантала поступает из-за рубежа - основными поставщиками являются Демократическая Республика Конго, Бразилия и Китай, - и санкции, введенные США и европейскими странами, сократили эти поставки.

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Как отмечала аналитическая группа Frontelligence Insight, хотя в России есть собственные месторождения тантала, они значительно меньше. Кроме того, в России нет передовых перерабатывающих мощностей для производства высококачественного танталового порошка, необходимого для конденсаторов.

Очевидно, что российская промышленность с трудом производит достаточно нового оружия для поддержания войны. Россияне также теряют контроль над воздушным пространством в критически важных секторах, поскольку украинские беспилотники превосходят российские по численности. И дефицит тантала - один из факторов снижения российского производства оружия, подчеркивает Акс:

"Раньше российские заводы импортировали обработанный африканский, китайский и южноамериканский тантал с одного крупного предприятия в Казахстане. Но Казахстан присоединился к режиму санкций, что привело к сокращению поставок обработанного порошка. Россияне пытались закупать тантал в Китае, но его качество оказалось низким".

По данным Frontelligence, российская промышленность нуждается в около 770 кг высокосортного обработанного тантала в месяц. Для выполнения существующих контрактов на поставку новых вооружений в ближайшие месяцы российским заводам необходимо более 4,5 тонн этого минерала, но текущие запасы составляют чуть более двух тонн. По оценке Frontelligence, "нет никаких немедленных решений по закупке" остальных двух тонн.

В то же время, российская промышленность может закупать больше танталовых компонентов "двойного назначения" - тех, что предназначены для коммерческих изделий, но могут использоваться и в оружии - через страны, не присоединившиеся к режиму санкци. И хотя их доставка очень медленная и по значительно более высокой цене, однако они все же поступают в РФ. И закрытие этого последнего источника тантала должно стать приоритетом для союзников Украины, подчеркивает Акс.

Санкции против России

Ранее сообщалось, что власти США подготовили новые санкций против России в банковской и энергетической сферах, чтобы надавить на Москву в вопросе урегулирования войны в Украине.

Трамп заявлял, что он может подписать законопроект сенатора Линдси Грэма о новых санкциях против России, если Кремль не докажет, что готов двигаться к мирному соглашению. Однако теперь Bloomberg пишет, что США готовы отложить введение новых санкций - до проведения переговоров Украины и РФ в Турции.

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