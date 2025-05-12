По данным СМИ, Киев не принимает это предложение.

Австрия хочет перенести мирные переговоры о прекращении войны в Украине на свою территорию.

Об этом в интервью Euractiv заявил австрийский канцлер Кристиан Штокер, комментируя дискуссии об усилении европейской обороны и возможности расширения ядерного зонтика Франции. По его словам, все, что повышает безопасность в Европе, является положительным.

Канцлер отметил, что сейчас он сосредоточен на попытках перенести мирные переговоры по окончанию войны России против Украины в Вену. Киев сомневается в нейтралитете страны, поэтому до сих пор не принял это предложение:

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"Вена остается хорошим местом для переговоров по международным вопросам в будущем - это также будет возможностью для войны в Украине".

Позиция Австрии в войне в Украине

Австрия придерживается политики военного нейтралитета, закрепленной в ее конституции, но в то же время оказывает Украине поддержку в гуманитарной, финансовой и дипломатической сферах.

Австрия не поставляет Украине оружие, однако позволяет транзит военных грузов через свою территорию, считая это совместимым со статусом нейтралитета.

Также страна осуждает агрессию России и участвует в международных инициативах по созданию специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

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