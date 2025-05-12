Ратификация соглашения должна позволить начать полноценную работу Инвестиционного фонда восстановления.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения между правительством Украины и правительством США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления (№4417-ІХ).

Как сообщили в Верховной Раде, этот документ должен открыть путь для привлечения масштабных инвестиций в нашу экономику, в частности в критическую инфраструктуру, промышленность и восстановление пострадавших регионов.

"Ратификация Соглашения позволит запустить полноценную работу Фонда. Речь идет не только о финансовой поддержке, но и о формировании нового доверия со стороны стратегического партнера - Соединенных Штатов Америки. Это - еще один практический шаг к восстановлению, развитию и экономической устойчивости Украины", - отмечается в сообщении.

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Соглашение о недрах: главное

Как сообщал УНИАН, 30 апреля в Вашингтоне состоялось подписание Соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления. От Украины подпись под соглашением поставила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, а от США - министр финансов Скотт Бессент.

Предполагается, что инвестиционный фонд восстановления позволит обеспечить финансирование критически важных проектов в сфере разработки полезных ископаемых и будет способствовать внедрению инноваций, технологическому развитию и восстановлению.

8 мая парламент Украины проголосовал за ратификацию так называемого соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной. Его поддержали 338 народных депутатов.

После ратификации Зеленский заявил, что такого перспективного экономического соглашения в отношениях между Украиной и Америкой еще не было. По его убеждению, это совместная инвестиционная работа с США на десятилетия. ()

Ратификацию соглашения в украинском парламенте высоко оценил президент США Дональд Трамп. Соглашение теперь полностью подписано и ратифицировано. И у нас есть доступ к огромному количеству очень, очень высококачественных редкоземельных элементов", - похвастался президент США.

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