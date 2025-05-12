Фесенко считает, что если Путин не поедет в Стамбул, это может подтолкнуть непостоянного Трампа к более решительной поддержке Украины.

Москва и Киев играют в игру по поводу переговоров в Турции, стремясь к тому, чтобы другая сторона первой рассердила американского президента Дональда Трампа. Об пишет издание Politico.

Заявив, что поедет в Стамбул, президент Украины Владимир Зеленский пытается переиграть российского лидера Владимира Путина, сказал глава комитета по международным делам украинского парламента Александр Мережко.

"Украинский президент перевернул ситуацию. Теперь Путин не может не поехать лично, потому что тогда Трамп и все увидят, что Путин не хочет переговоров", - отметил он.

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Политический аналитик Владимир Фесенко считает, что если Путин не поедет, это может подтолкнуть непостоянного Трампа к более решительной поддержке Украины. Он пояснил:

"Если Путин откажется, это будет означать, что он не хочет переговоров. Это означает, что он может выглядеть проигравшим в глазах Трампа. Хотя то, как Трамп воспримет все это, остается большим вопросом".

Издание утверждает, что "обе стороны ведут яростную информационную войну друг против друга". По-прежнему неясно, отправится ли Зеленский в четверг в Турцию и будет ли ждать там Путина.

"Мы не будем публично раскрывать наши планы, поскольку ждем реакции России", - сказал украинский чиновник.

Возможность переговоров в Стамбуле

Ранее Зеленский заявил, что ожидает от РФ прекращения огня с 12 мая и лично будет ждать Владимира Путина в Турции 15 мая.

"Мы ждем с завтрашнего дня прекращения огня - полного и длительного, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне на этот раз не будут искать причин, почему они не могут", - отметил он.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что его страна готова выступить посредником в мирных переговорах Украины и России и надеется, что стороны соберутся за одним столом уже в ближайшее время. Он подчеркнул, что Турция готова выступить и как принимающая площадка для проведения переговоров, и как активный посредник.

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