Очевидно, что в России готовятся к испытаниям этой ракеты, говорит Попович.

Существует потенциальная угроза запуска Россией ракеты "Орешник" по территории Украины. Об этом сказал военный обозреватель Денис Попович в эфире телемарафона, отвечая на вопрос по поводу закрытия 12-13 мая воздушного пространства над полигоном "Капустин Яр" в Астраханской области РФ, откуда россияне запускают "Орешник".

"Может, запустят, а может, не запустят. Опять же это 50 на 50. Может, запустят, но не туда. Очевидно, что готовятся испытания, и в рамках этих испытаний вполне возможно, что этот "Орешник" может упасть и на территории Украины", - сказал он.

Попович отметил, что перед прошлым запуском "Орешника" было предупреждение от американского посольства.

Видео дня

"Они говорили о закрытии воздушного пространства, но не упомянули о том, что было предупреждение от американского посольства, что возможна бомбардировка россиянами территории. Поэтому, соединяя эти два фактора, целесообразно предположить, что возможен удар "Орешником", - отметил он и добавил, что не хочет никого пугать, но такая вероятность существует.

Россия угрожает ударить "Орешником" по Украине

Как сообщал ранее УНИАН, Россия ударила гиперзвуковой ракетой "Орешник" по Днепру 21 ноября 2024 года. Теперь Россия объявила, что на два дня, 12 и 13 мая 2025 года, закроет воздушное пространство над ракетным полигоном "Капустин Яр" для вероятного запуска баллистических ракет.

7 мая российский диктатор Владимир Путин поручил российскому Минобороны определить цели в Украине для удара баллистической ракетой "Орешник". Тогда речь шла о том, что Украина не согласится на трехдневное "перемирие", объявленное российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы безопасно провести военный парад 9 мая.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский считает, что в риторике России с угрозами о применении баллистической ракеты "Орешник" для удара по Киеву на фоне мирных переговоров нет ничего удивительного, потому что Путин играет "на две стороны".

Он отметил, что Россия должна делать определенные вбросы для своих последователей, показывая свое "миролюбие" и якобы готовность к каким-то мирным переговорам. Но вместе с этим Путин ведет гибридную войну. И применение риторики об использовании "Орешника" - это просто наглядный пример метода "кнута и пряника", когда для одних кнут, для других - пряник.

9 мая Посольство США в Киеве сообщило, что получило информацию о потенциально значительной воздушной атаке, которая может произойти в любое время в течение следующих нескольких дней. В Посольстве США в Украине советовали заранее определить места, где можно укрыться во время объявления воздушной тревоги.

Вас также могут заинтересовать новости: