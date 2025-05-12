Состоятельные туристы все чаще ищут сложные впечатления, которые "заслуживаются" не только тем, сколько они за них заплатили.

Когда большинство людей думают о том, как отдыхают богатейшие люди мира, в первую очередь на ум приходят роскошные яхты, экзотические блюда и дворцы с золотыми унитазами.

Однако, по словам соучредителя компании элитных путешествий Black Tomato Тома Марчанта, среди состоятельных путешественников в последнее время все больше популярностью пользуются четыре весьма неожиданных вида поездок, пишет Business Insider.

Марчант рассказал, что средняя стоимость поездки, организованной его компанией, составляет около 40 тысяч долларов, но суммы могут варьироваться от 10 тысяч до сотен тысяч долларов. При этом он отмечает, что богатые путешественники, вместо того, чтобы сосредотачиваться на конкретных направлениях, все больше ищут определенные эмоции или впечатления, и сейчас среди них в тренде несколько форматов отдыха

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1. Заработанный опыт. В Black Tomato отмечают рост числа состоятельных путешественников, ищущих сложные впечатления, которые "заслуживаются" не только тем, сколько они за них заплатили.

"Есть желание бросить себе вызов, будь то поход или долгое путешествие или поездка в ту часть мира, где вы будете подавлены культурными стимулами", – пояснил Марчант, добавив, что такие поездки часто рассматриваются путешественниками как противоядие от реалий повседневной жизни, когда практически все доступно по нажатию кнопки.

При этом такой тип поездок популярен как среди одиноких путешественников, так и среди пар и семей, которые хотят выйти из своей зоны комфорта.

Например, компания организует поездки "Get Lost", когда клиента высаживают в отдаленном месте и оставляют с припасами, чтобы он мог самостоятельно вернуться обратно к цивилизации в течение нескольких дней.

2. В поисках тишины. Для многих состоятельных путешественников цель отпуска – уйти от шума повседневной жизни. Хотя эти путешественники не обязательно хотят быть вне сети, они стремятся быть в месте с минимальным фоновым шумом или шумовым загрязнением, рассказал Марчант.

"Мы видим, что все больше людей ищут места, где есть настоящая тишина – куда они могут пойти и поразмышлять или просто почувствовать", – отметил он.

По его словам, одним из аспектов этой тенденции являются "недели чтения", во время которых путешественники говорят, что хотят отправиться в тихое место, чтобы почитать и поразмышлять без отвлекающих факторов. Такие поездки особенно популярны среди руководителей предприятий, которые считают, что в своей повседневной жизни у них редко есть время наслаждаться книгами, не отвлекаясь на работу.

3. Наблюдатель. Путешествия ради природных явлений – еще одна тенденция среди клиентов Black Tomato, и компания все чаще планирует поездки вокруг природных событий, создавая уникальную возможность их увидеть. В частности, несколько лет назад компания построила индивидуальные лагеря в горах Патагонии, чтобы ее клиенты могли стать свидетелями полного солнечного затмения.

Путешествие, чтобы увидеть природные явления, такие как затмения, северное сияние или миграцию животных, может быть особенно привлекательным для богатых, потому что это, вероятно, будет сильно отличаться от их повседневной жизни, сказал Марчант.

Он также отметил, что многие их клиенты живут в Лос-Анджелесе, поэтому путешествие куда-то с великолепной виллой, шикарным бассейном и хорошей погодой, скорее всего, не будет для них привлекательным, поскольку это то, что у них уже есть дома.

4. Путешествие как терапия. Последняя важная тенденция в сфере роскошных путешествий, которую заметил Марчант, заключается в "использовании путешествия как своего рода ответа на некоторые жизненные проблемы". Все чаще путешественники рассматривают свои поездки как способ сделать шаг назад и переосмыслить аспекты своей жизни, будь то работа, семья, романтические отношения или здоровье.

"Когда вы отрываетесь от повседневной суеты, когда вы погружены во все, у вас появляется время подумать о вещах и получить перспективу", – сказал он.

Такие поездки могут привести клиента в место, где он может погрузиться в сообщество, которое имеет другой или интересный взгляд на основоположные блоки жизни.

Одним из примеров может быть путешествие в так называемые "голубые зоны" – места, где местное население, как правило, живет дольше.

Тенденция путешествия как терапии также совпадает с ростом интереса к ретритам по самосовершенствованию или психоделическим ретритам, которые стали особенно популярны среди руководителей бизнеса.

Марчант сказал, что, по его мнению, ресурсы, доступные богатым клиентам, и то, насколько связан мир, заставляют их еще больше жаждать отключения и посещать места, которые мало кому доступны: "В мире все еще так много обширных путей, по которым вы можете это сделать".

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что среди женщин все большую популярность набирает новый тренд в путешествиях под названием "singlemoon".

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